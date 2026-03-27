Πρόεδρος Βουλής: Ανησυχία για το κλείσιμο της DW Greek

Αναθεώρηση της απόφασης για κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της DW ζητά η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου. Την επαναξιολόγηση της απόφασης της διοίκησης της Deutsche Welle για κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας του οργανισμού, ζητά η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου. Σε γραπτή ανακοίνωση η κ. Δημητρίου εκφράζει έντονη ανησυχία για την επιλογή της διοίκησης του οργανισμού να καταργήσει την ελληνική γλώσσα από το πρόγραμμα της, γεγονός που «συνιστά υποβάθμιση της επίσημης γλώσσας δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήττοντας τη γλωσσική και πολιτιστική ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος». Η κ. Δημητρίου σημειώνει πως ειδικά σήμερα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, εντεινόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων, αυξημένης στρατηγικής σημασίας της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και διάδοσης ψευδών ειδήσεων, παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, η ανάγκη για έγκυρη, αξιόπιστη και πολυφωνική ενημέρωση καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

Η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, σημειώνει η κ. Δημητρίου, συνιστά ιστορικό και διαχρονικό πυλώνα ανεξάρτητης, αξιόπιστης και ευρωπαϊκά προσανατολισμένης ενημέρωσης για το ελλαδικό και κυπριακό κοινό, καθώς και για την ελληνική διασπορά. Ως εκ τούτου, ζητά άμεση παρέμβαση για αναθεώρηση της απόφασης. Αυτούσια η δήλωση της προέδρου της Βουλής: Η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, από το 1964 έως σήμερα, συνιστά ιστορικό και διαχρονικό πυλώνα ανεξάρτητης, αξιόπιστης και ευρωπαϊκά προσανατολισμένης ενημέρωσης για το ελλαδικό και κυπριακό κοινό, καθώς και για την ελληνική διασπορά. Η συμβολή της υπήρξε ουσιώδης τόσο στην αντικειμενική πληροφόρηση, όσο και στην καταγραφή κρίσιμων περιόδων της σύγχρονης ιστορίας, ενισχύοντας τον δημοκρατικό διάλογο και τη θεσμική διασύνδεση μεταξύ Γερμανίας, Ελλάδας και Κύπρου, στη βάση κοινών ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Σήμερα, σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, εντεινόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων, αυξημένης στρατηγικής σημασίας της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και διάδοσης ψευδών ειδήσεων, παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, η ανάγκη για έγκυρη, αξιόπιστη και πολυφωνική ενημέρωση καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Η παρουσία ισχυρών διεθνών μέσων ενημέρωσης δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα και θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle από την 1η Ιανουαρίου 2027 προκαλεί έντονη ανησυχία. Δεν πρόκειται απλώς για τον τερματισμό ενός ξενόγλωσσου προγράμματος, αλλά για μια επιλογή που αφορά αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα, μεταξύ 32 συνολικά γλωσσικών υπηρεσιών. Η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει ένα διαχρονικό εργαλείο ενημέρωσης, επικοινωνίας και πολιτισμικής διπλωματίας, ενώ ταυτόχρονα συνιστά υποβάθμιση της επίσημης γλώσσας δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήττοντας τη γλωσσική και πολιτιστική ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Συνεπώς, καλούμε σε επαναξιολόγηση της απόφασης και σε άμεση παρέμβαση για τη διατήρηση του ελληνόφωνου προγράμματος, καθώς η διατήρηση και ενίσχυση όλων των αξιόπιστων πηγών ενημέρωσης αποτελεί θεσμική ευθύνη και στρατηγική επιλογή.

Η συνέχιση της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle θα αποτελούσε σαφή επιβεβαίωση της δέσμευσής μας ως ευρωπαϊκή οικογένεια για ενότητα μεταξύ των κρατών-μελών μας, με κάθε δυνατό τρόπο. Παράλληλα, θα εξέπεμπε ένα ισχυρό μήνυμα προσήλωσης όχι μόνο στην αλήθεια, τη δημοκρατία και την ενημέρωση, αλλά και στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη - αξία ιδιαίτερα αναγκαία σήμερα - συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών μας.