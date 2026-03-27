Νέα εποχή στην τηλεόραση - Τι αλλάζει και πόσο θα κοστίσει (ηχητικό)

Ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς εξηγεί τη μετάβαση στο DVB-T2, τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις και το κόστος προσαρμογής για τα κυπριακά νοικοκυριά

Σημαντικές αλλαγές στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο περιέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ενόψει της μετάβασης στο πρότυπο DVB-T2.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία εξασφάλισε άδεια από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από τον Φεβρουάριο του 2025 και προχώρησε σε εγκατάσταση νέων πομπών και συστημάτων. Από τη Δευτέρα τίθεται σε λειτουργία το νέο δίκτυο, το οποίο προσφέρει αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας, με δυνατότητες υψηλής και υπερυψηλής ευκρίνειας, καθώς και περισσότερες επιλογές για τα νοικοκυριά.

Για τους τηλεθεατές, η βασική αλλαγή θα είναι η καλύτερη εικόνα, ωστόσο θα απαιτηθεί επανασυντονισμός των δεκτών. Σε περιπτώσεις παλαιότερων τηλεοράσεων, ενδέχεται να χρειαστεί αγορά αποκωδικοποιητή, με κόστος που εκτιμάται μεταξύ 25 εως και 35 ευρώ.

Παράλληλα, θα υπάρξει μεταβατική περίοδος με ταυτόχρονη λειτουργία των δύο συστημάτων, ενώ θα λειτουργήσει γραμμή υποστήριξης, ιστοσελίδα και ψηφιακός βοηθός για την καθοδήγηση των πολιτών.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Χριστόδουλου Πρωτοπαπά στην «Δεύτερη Ματιά», που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

