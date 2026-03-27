Ταξιδεύετε Ελλάδα; Κερδίστε 5% €πιστροφή σε πάνω από 8.500 σημεία πώλησης!

Φέτος το Πάσχα, το πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή της Eurobank κάνει κάθε αγορά σας στην Ελλάδα να αξίζει λίγο περισσότερο!

Ειδική προσφορά από τις 20/03/26 έως τις 15/04/26

Από τις 20 Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου 2026, οι κάτοχοι καρτών Eurobank κερδίζουν 5% €πιστροφή σε χιλιάδες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σε περισσότερα από 8.500 σημεία πώλησης, σε φυσικά καταστήματα και online στην Ελλάδα.

Με δύο μεγάλα τριήμερα να πλησιάζουν, αυτά της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου, η προσφορά έρχεται την ιδανική στιγμή για όσους σχεδιάζουν πασχαλινές αποδράσεις στην Ελλάδα.

Το ποσοστό επιστροφής αυξάνεται για αυτή την περίοδο από 2% σε 5%, προσφέροντας ακόμη περισσότερη €πιστροφή σε ένα τεράστιο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων: ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία, πολυκαταστήματα και γνωστές αλυσίδες όπως Attica, Sephora, Hondos Center, Jumbo και χιλιάδες ακόμη.

Από τη διαμονή και τη διασκέδαση μέχρι το shopping και τις οικογενειακές αγορές, κάθε συναλλαγή επιστρέφει ακόμη περισσότερη αξία.

€πιστροφή – Επιβράβευση με πραγματική επιστροφή χρημάτων

Το πρόγραμμα €πιστροφή αποτελεί μια σύγχρονη, ενιαία εμπειρία επιβράβευσης και σου επιστρέφει ευρώ με κάθε αγορά σε Κύπρο και Ελλάδα και σε συνεργαζόμενα online καταστήματα. Τα ευρώ συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο υπόλοιπο που μπορείτε να εξαργυρώσετε και στις δύο χώρες, χωρίς περιορισμούς προσφέροντας πραγματική ευελιξία και άμεσο όφελος σε κάθε συναλλαγή..

Παράλληλα με την προσφορά στην Ελλάδα, οι κάτοχοι καρτών Eurobank, συνεχίζουν να κερδίζουν €πιστροφή και στην Κύπρο σε περισσότερα από 800 σημεία πώλησης, όπως ΙΚΕΑ, Σκλαβενίτης, Stephanis, McDonald’s, Leroy Merlin, Beauty Line, Holland & Barrett, πρατήρια Πετρολίνα, Agip, Eni, Shell, ταξιδιωτικά γραφεία, η αεροπορική εταιρεία SKY express και πολλές ακόμη επιχειρήσεις.

Για όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος €πιστροφή επισκεφθείτε:

eurobank.cy/epistrofi