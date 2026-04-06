Ιωάννα Τούνη: Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των κατηγορουμένων για το revenge porn

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου, με θύμα τη δικηγόρο των δύο κατηγορουμένων στην πολύκροτη υπόθεση του revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, άγνωστοι προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο της δικηγόρου, κ. Σωτηρίας Πανουσάκη, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια μίλησε στον ΑΝΤ1 και ανέφερε: «Ξεκίνησα πρωί πρωί γιατί έπρεπε να είμαι στα δικαστήρια. Ήμουν στις 8 παρά δέκα έξω από το αυτοκίνητό μου και το βρήκα σε αυτήν κατάσταση. Γνώριζαν ότι ήταν το δικό μου. Υπήρχαν τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα από την μια πλευρά και άλλα δέκα από την δίπλα.

Δέχομαι υβριστικά μηνύματα καθημερινά. Εγώ θέλω ένα πράγματα να πω, ότι όλη αυτή η ρητορική μίσους πρέπει να σταματήσει. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πόλη, τον έχει συναντήσει ένα εκατομμύριο φορές όλα αυτά τα χρόνια».

