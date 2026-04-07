Δεύτερη λήξη συνεργασίας για την Άννα Βίσση - «Αντίο» με δάκρυα από τον Νικόλα Ραπτάκη

Δεύτερη λήξη συνεργασίας για την Άννα Βίσση, καθώς ο Νικόλας Ραπτάκης ανακοίνωσε πως μετά από 10 χρόνια συμπόρευσης δεν θα είναι στο πλευρό της ερμηνεύτριας.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε μερικές ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της καλλιτέχνιδας με το Hotel Eρμού (του χρόνου θα εμφανίζεται στο πλήρως ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα), την είδηση του τέλους της φιλίας της με τη Χριστίνα Πολίτη, αλλά και τη λήξη της συνεργασίας της με τον κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ.

«Η Άννα Βίσση έφτιαξε μια μεγάλη οικογένεια»

Όπως ανέφερε ο Νικόλας Ραπτάκης: «Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια… Αυτά τα 10 χρόνια στο Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση… Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο τον κόσμο τόσα χρόνια… για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά… Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά» ανέφερε στο βίντεό του με δάκρυα στα μάτια ο Νικόλας Ραπτάκης.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή του ήταν πολλά, ωστόσο αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι άλλο από αυτό της ίδιας της Άννας Βίσση.

Άννα Βίσση: «Εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα»

«Νίκο μου εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά… πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα» έγραψε στο σχόλιό της η Άννα Βίσση, αποδεικνύοντας πως παρά τη λήξη της συνεργασίας τους, η σχέση τους παραμένει άριστη.

Νωρίτερα, ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ με μια ανάρτησή του στα social media είχε ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση έπειτα από 11 χρόνια.

