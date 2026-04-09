Γιατί απαγορεύτηκε η τσίχλα στη Σιγκαπούρη το 1992

Η απαγόρευση της τσίχλας στη Σιγκαπούρη ήταν κομμάτι ενός πολύ συγκεκριμένου οράματος του Lee Kuan Yew.

Ο Kuan Yew υπήρξε ο πρώτος πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, από το 1959 έως 1990 και ήθελε να μετατρέψει τη χώρα σε ένα από τα πιο καθαρά και λειτουργικά κράτη στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έθεσε ως στόχο η καθαριότητα να μην αποτελεί απλώς θέμα αισθητικής, αλλά στρατηγική επιλογή ανάπτυξης.

Η τσίχλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η απαγόρευση της τσίχλας παραμένει ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά της ζωής στη Σιγκαπούρη.

«Το να βάζεις τσίχλα στις πόρτες του μετρό για να μην ανοίγουν, δεν το λέω δημιουργικότητα. Το λέω σκανταλιά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο BBC.

Για τον ίδιο, τέτοιες συμπεριφορές υπονόμευαν την προσπάθεια «τελειοποίησης» της πόλης.

Τι προβλέπεται σήμερα στη Σιγκαπούρη για την τσίχλα

Έτσι, το 1992 αποφασίστηκε η πλήρης απαγόρευση της πώλησης και εισαγωγής της. Το μέτρο εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυστηρών κανόνων που περιλαμβάνει πρόστιμα για σκουπίδια, φτύσιμο, βανδαλισμούς και άλλες μορφές «αντικοινωνικής» συμπεριφοράς.

Σήμερα τσίχλα δεν είναι πλήρως απαγορευμένη. Από το 2004, επιτρέπονται συγκεκριμένες «θεραπευτικές» μορφές (όπως νικοτίνης), που διατίθενται μέσω φαρμακείων. Ωστόσο, η κατανάλωσή της παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα με ένα άρθρο του BBC News, είναι νόμιμο για έναν ταξιδιώτη να φέρει μια μικρή ποσότητα τσίχλας για προσωπική χρήση, ενώ επιβάλλεται πρόστιμο για το φτύσιμο της τσίχλας σε ακατάλληλο μέρος.

Με πληροφορίες από Lifo.gr, BBC, National Library Board (Σιγκαπούρη)