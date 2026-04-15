American Music Awards: Στην κορυφή η Taylor Swift με οκτώ υποψηφιότητες – Η καλλιτέχνης με τα περισσότερα βραβεία

Η Taylor Swift απέσπασε τις περισσότερες υποψηφιότητες στα American Music Awards 2026. Όπως αποκάλυψαν την Τρίτη το CBS και η Dick Clark Productions, η μεγαλύτερη σούπερ σταρ στον κόσμο βρίσκεται στην κορυφή της κούρσας με οκτώ υποψηφιότητες.

Η Swift, η καλλιτέχνης με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία των AMA -συνολικά 40 νίκες-, είναι υποψήφια σε πολλές από τις κορυφαίες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Άλμπουμ της Χρονιάς με το «The Life of a Showgirl» και Τραγούδι της Χρονιάς για το «The Fate of Ophelia».

Taylor Swift Leads 2026 American Music Awards With Eight Nominations https://t.co/yqNflZ9ZNU — The Hollywood Reporter (@THR) April 14, 2026

Ακολουθούν οι Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dean και Sombr με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.

Η Carpenter έλαβε υποψηφιότητες για τα βραβεία Καλλιτέχνη, Άλμπουμ και Τραγούδι της Xρονιάς με το άλμπουμ «Man’s Best Friend» και το κύριο single του «Manchild», ενώ ο Wallen διεκδικεί βραβεία στις ίδιες κατηγορίες με «I’m The Problem». Η Dean και ο Sombr διεκδικούν το βραβείο Nέου Kαλλιτέχνη της Xρονιάς. Η Dean πήρε επίσης υποψηφιότητα για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το πρωτοποριακό project The Art of Loving, καθώς και μια υποψηφιότητα για το Τραγούδι της Χρονιάς με το «Man I Need». Το «back to friends» του Sombr είναι επίσης υποψήφιο για το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς.

Οι Dean και Sombr είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά, μαζί με τους Alex Warren, BigXthaPlug, KATSEYE, Leon Thomas, PinkPantheress, RAYE, Role Model, SIENNA SPIRO και Tate McRae. Οι EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami, οι τραγουδίστριες πίσω από το Huntr/X των KPop Demon Hunters, συνεχίζουν το σερί, καθώς είναι υποψήφιες για το τραγούδι της χρονιάς, την καλύτερη φωνητική ερμηνεία και το καλύτερο ποπ τραγούδι.

Τα American Music Awards θα απονεμηθούν στις 25 Μαΐου στην MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας, με οικοδέσποινα την Queen Latifah. Οι νικητές αναδεικνύονται αποκλειστικά από την ψηφοφορία του κοινού.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter / huffingtonpost.gr