Η Green Dot Κύπρου παρούσα στον Πράσινο Μαραθώνιο Λάρνακας Radisson Blu

Η Green Dot Κύπρου συμμετείχε και φέτος με απόλυτη επιτυχία στον 7ο Μαραθώνιο Λάρνακας Radisson Blu, τον πρώτο πράσινο μαραθώνιο της χώρας.

Με την συνεισφορά της Green Dot, τοποθετήθηκαν κάδοι ανακύκλωσης PMD κατά μήκος των διαδρομών του μαραθωνίου, διευκολύνοντας τη συλλογή των πλαστικών μπουκαλιών που προσφέρονταν στους δρομείς. Η 15μελής ομάδα του οργανισμού, με πάθος για το περιβάλλον, κατάφερε να συλλέξει και να ανακυκλώσει νέο ρεκόρ για φέτος: 2.380 κιλά συσκευασιών / 52.000 μπουκάλια και τενεκεδάκια συσκευασίας.

Για ακόμη μία χρονιά η άψογη συνεργασία της Green Dot με τους διοργανωτές του Μαραθωνίου Λάρνακας και τις τοπικές αρχές, απέδειξε πως αθλητισμός και περιβάλλον είναι αλληλένδετα.

Η Green Dot ευχαριστεί τους διοργανωτές και όλους τους συμμετέχοντες για τη συνεργασία. Μαζί με αυτούς συμβάλουν στη δημιουργία ενός καθαρότερου και πιο πράσινου αύριο!