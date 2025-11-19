Axios: Ο Τραμπ καταρτίζει κρυφά σχέδιο 28 σημείων για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Στην κατάρτιση ενός σχεδίου, στα «κρυφά» όπως γράφει χαρακτηριστικά το Axios, προχωρά η κυβέρνηση Τραμπ με τη Ρωσία προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οδηγός για το σχέδιο 28 σημείων, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, είναι η επίτευξη της συμφωνίας στη Γάζα. Ρώσος αξιωματούχους, μιλώντας στο Axios, εμφανίστηκε αισιόδοξος, ενώ προς το παρόν δεν είναι σαφές πώς θα αντιδράσουν Ουκρανοί αλλά και Ευρωπαίοι.

Τέσσερις γενικοί άξονες

Το δημοσίευμα του Axios αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ένα σχέδιο με τέσσερις γενικούς άξονες: ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφάλειας, ασφάλεια στην Ευρώπη και μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος επίλυσης αμφιλεγόμενων ζητημάτων, όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία.

Πίσω από την κατάρτιση του σχεδίου βρίσκεται ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος φέρεται να το έχει θέσει επί τάπητος με τον με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με Αμερικανό Αξιωματούχο.

Ο Ντμιτρίεφ διευθύνει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και είναι επίσης βαθιά εμπλεκόμενος στη διπλωματία για την Ουκρανία. Μιλώντας στο Axios, ανέφερε ότι είχε συναντήσεις επί τρεις ημέρες με τον Γουίτκοφ και ανθρώπους της κυβέρνησης Τραμπ, στο Μαϊάμι, στις 24-26 Οκτωβρίου.

Ο Ρώσος δήλωσε αισιόδοξος για τη σύναψη συμφωνίας, καθώς όπως είπε «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά».

Συναντήσεις Αμερικανών - Ρώσων στο Μαϊάμι

Το Axios αναφέρει ότι στο Μαϊάμι, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γούιτκοφ συναντήθηκε με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρούστεμ Ουμέροφ, «Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε κάτι», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Πάντως, σύμφωνα με Ουκρανιύς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Γουίτκοφ αν και αναμενόταν να συναντήσει τον Ζελένσκι, σήμερα στην Τουρκία, ανέβαλε το ταξίδι του.

«Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος πόλεμος, αν επιδειχθεί ευελιξία», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Ο Ρώσος Ντμιτρίεφ ανέφερε στο Axios ότι ο βασικός άξονας ήταν να ληφθούν οι αρχές που συμφώνησαν Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα και να καταρτιστεί μια πρόταση «για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και για τον τρόπο αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας [και] αντιμετώπισης των ανησυχιών της Ρωσίας σε θέματα ασφάλειας».

«Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που βασικά λέει: «Πώς μπορούμε τελικά να φέρουμε διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία»», είπε.

Στόχος, όπως αναφέρει ο Ρώσος αξιωματούχος, είναι να συνταχθεί ένα έγγραφο με αυτές τις κατευθυντήριες πριν από μια νέα συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Βέβαια, τα σχέδια για σύνοδο των δύο στην Βουδαπέστη έχουν «παγώσει», τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο Ντμιτρίεφ δήλωσε, επίσης, ότι η προσπάθεια αυτή δεν σχετίζεται με το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν έχει πιθανότητα επιτυχίας καθώς αγνοούνται ρωσικές θέσεις.

Όπως λέει, τώρα οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση εξήγησης των «πλεονεκτημάτων» της εν λόγω προσέγγισης σε Ουκρανία και Ευρώπη.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για το νέο σχέδιο, εκτός από τους Ουκρανούς. Μάλιστα, εκτιμάται ότι υπάρχει πιθανότητα να πείσει Ευρώπη και Κίεβο να συμμετάσχουν, προσθέτοντας σχέδιο θα προσαρμοστεί με βάση τις απόψεις των διαφόρων μερών.

«Πιστεύουμε ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη για αυτό το σχέδιο. Ωστόσο, και τα δύο μέρη πρέπει να είναι πρακτικά και ρεαλιστικά», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Πηγή: iefimerida.gr