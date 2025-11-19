Μια δημόσια υπόσχεση της Υπουργού Παιδείας και η περίεργη αθέτησή της

Στις 30.05.2025 ήταν φιλοξενούμενη στην εκπομπή του “Omega” «Αιχμές» η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας. Θέμα της εκπομπής ήταν το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Σε τηλεφωνική μου παρέμβαση (“Omega”, εκπομπή «Αιχμές», 30.05.2025, 45΄– 56΄29") ζήτησα από την κ. Υπουργό εις επίρρωσιν των ισχυρισμών της περί της διαφάνειας της παιδαγωγικότητας αλλά και της επιστημονικότητας του Ν.Σ.Α. την άμεση δημοσιοποίηση των ονομάτων και των προσόντων εκείνων, οι οποίοι συνέγραψαν το Ν.Σ.Α. Ακολούθησε επακριβώς ο πιο κάτω διάλογος μεταξύ του παρουσιαστή της εκπομπής κ. Σωτήρη Παρούτη, έγκριτου δημοσιογράφου, και της κυρίας Υπουργού:

Υ Ρωτήθηκα από τον κ. Σκαλιά για την ομάδα, που έχει συγγράψει την πρόταση. Ξέρετε σ’ αυτή την περίπτωση…

Δ Δεν είναι καλά να τους ξέρουμε, κυρία… έχει άδικο ο κύριος…

Υ Δεν έχει καθόλου άδικο! Υπάρχει τόση διαφάνεια, που οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Είναι δύο (2) λειτουργοί της Διεύθυνσης της Δημοτικής Εκπαίδευσης, δύο (2) Λειτουργοί της Μέσης και δύο (2) της Τεχνικής, ο Γενικός μας Διευθυντής και εγώ. Και θέλω να τονίσω ότι αυτή τη φορά ακολουθήσαμε μια πολύ διαφορετική μεθοδολογία. Παλαιότερα είχαμε εμπειρογνώμονες, ομάδες εμπειρογνωμόνων. Αυτή τη φορά είπαμε φτάνει με όλα αυτά. Έχουμε κατατεθειμένες, πολλές προτάσεις. Αξιοποιήσαμε τις παλαιότερες, πήραμε τα καλύτερα στοιχεία, πήραμε τη διεθνή βιβλιογραφία και την έρευνα και έχουμε συνθέσει την καλύτερη κατά την άποψή μας, την πιο τεκμηριωμένη, απλή και επιστημονική…

Δ Αντιλαμβάνομαι όμως ότι είναι η νομενκλατούρα του Υπουργείου Παιδείας που συνέστησε αυτό το σχέδιο.

Υ Είναι οι λειτουργοί μου, είναι οι λειτουργοί μου. Μην ξεχνάμε ότι και το διδακτορικό μου είναι σ’ αυτό το θέμα, οπότε δε χρειαζόταν να φέρουμε εμπειρογνώμονες. Παρόλ’ αυτά συμμετέχουν σε όλες τις παρουσιάσεις ακόμα και σ’ αυτές…

Δ Είναι δύσκολο να αναγραφούν και τα ονόματα;

Υ Όχι βέβαια! Όχι βέβαια! Θα τα στείλουμε και αυτά τα ονόματα…

Η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου μέχρι τώρα που γράφω αυτές τις γραμμές, ακόμα δεν απάντησε. Υπεκφεύγει, αποφεύγει και αρνείται επίμονα να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα και τα προσόντα των έξι αυτών λειτουργών του Υπουργείου της, της ομάδας της όπως επαναλαμβάνει συνεχώς έκτοτε, μαζί με τους οποίους η ίδια και Γ.Δ. ΥΠΑΝ συνέταξαν το Ν.Σ.Α.

Και εδώ προκύπτουν αβίαστα, κάποια πολύ σοβαρά ερωτήματα:

Α. Γιατί υποσχέθηκε δημοσίως ότι θα δημοσιεύσει επίσημα τη συντακτική ομάδα του Ν.Σ.Α.. Αναγνώρισε δημοσίως ότι έχω δίκαιο να ζητώ τη δημοσίευση της συντακτικής ομάδας τόσο στην αρχή της τοποθέτησής της όσο και στο τέλος. Στο τέλος υπογραμμίζω ότι κλείνει την παρέμβασή της για το θέμα αυτό με τη δημόσια υπόσχεση ότι θα τη δημοσιοποιήσει. Γιατί λοιπόν μετά από πέντε (5) ολόκληρους μήνες δεν τήρησε την υπόσχεσή της και εξακολουθεί να την αποκρύβει από άπαντας τους εμπλεκόμενους θεσμούς. Υπογραμμίζω ότι δεν είναι τόσο απλό θέμα, όπως η ίδια πιθανόν νομίζει η μη δημοσίευση των ονομάτων της συντακτικής ομάδας ενός τόσο καθοριστικού για το μέλλον της παιδείας, εξειδικευμένου επιστημονικού συγγράμματος. Δεν είναι καθόλου ασήμαντο ή δευτερεύον θέμα! Είναι μείζον θέμα για λόγους αυτονόητους! Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι όταν μια Υπουργός υπόσχεται δημοσίως κάτι προ πέντε (5) και πλέον μηνών είναι τουλάχιστον προκλητικό να μην τηρεί την υπόσχεσή της. Πέραν αυτού όμως η ανακολουθία λόγων και πράξεων σε ένα τόσο ευαίσθητο για την παιδεία θέμα το μόνο σίγουρο είναι ότι δημιουργεί την καχυποψία μεταξύ των εκπαιδευτικών εταίρων και εξαφανίζει κάθε έννοια αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Και αυτό φαίνεται, δυστυχώς, για την παιδεία του τόπου, η κυρία υπουργός το έχει επιτύχει!

Β. Αν το παρόν Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης πραγματικά, κατά τη γνώμη της, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε σήμερα για την αναβάθμιση της Παιδείας μας και έτσι το παρουσιάζει στο διάλογο, τότε για πιο λόγο αρνείται επίμονα, μεθοδικά και ακατανόητα θα έλεγα τη δημοσίευση της συντακτικής του ομάδας; Θέλω να επισημάνω ότι με ανακοίνωση του ο ΔΗ.ΣΥ. στις 12 Νοεμβρίου 2025 την οποία υπογράφει ο κ. Γεώργιος Κάρουλλας βουλευτής Αμμοχώστου και αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ. θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση μεταξύ άλλων προαπαιτουμένων, για να συμμετάσχει στη συζήτηση της κοινοβουλευτικής επιτροπής παιδείας ο ΔΗ.ΣΥ. την ενημέρωση (δημοσίευση) για τη συντακτική ομάδα του σχεδίου, αίτημα που επανειλημμένα ο ΔΗ.ΣΥ. έχει θέσει χωρίς όμως μέχρι στιγμής να λάβει καμία απάντηση. Εύλογα διερωτάται κάποιος αφού η κ. Υπουργός διατείνεται ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο διακρίνεται από διαφάνεια, επάρκεια, τεκμηρίωση, παιδαγωγικότητα και επιστημοσύνη τι είναι αυτό που την εμποδίζει και την αποτρέπει να δημοσιεύσει τα ονόματα της συντακτικής ομάδας εις επίρρωσιν όλων των προαναφερθέντων τα οποία δεκάδες φορές επικαλέστηκε στα ΜΜΕ για το Ν.Σ.Α.;

Γ. Είναι αξιοσημείωτο ότι άπαντες οι προκάτοχοί της όσοι ολοκλήρωσαν σχέδια αξιολόγησης εκπαιδευτικών δημοσιοποίησαν άμεσα τα ονόματα και την ιδιότητα των συντακτών όπως π.χ. συνέβη με το τελευταίο Σχέδιο Αξιολόγησης του 2019 καθώς επίσης και έδωσαν στη δημοσιότητα τους ξεκάθαρους όρους εντολής προς τη συντακτική ομάδα, η οποία μάλιστα έφερε και τον επικεφαλής της προσπάθειας. Ένα τέτοιο τεράστιο εγχείρημα χρειάζεται τον ηγέτη, τον συντονιστή. Αυτός φέρει στην ουσία και τη μεγαλύτερη ευθύνη για την επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματος. Σε αυτό το μέγιστο θέμα για την Παιδεία του τόπου δεν χωρούν υπεκφυγές ούτε το παιχνίδι του κρυφτούλι. Αν η κυρία Υπουργός αυτοπροτάθηκε και τέθηκε ως ηγέτιδα και συντονίστρια της άγνωστης μέχρι τούδε συντακτικής ομάδας οφείλει ευθαρσώς να βγει και να το πει και να έχει στο μέλλον η ιστορία της εκπαίδευσης της Κύπρου να την κρίνει αναλόγως. Άπαντες κρινόμεθα από τα έργα μας. Και θα γνωρίζει έτσι ο Κυπριακός λαός ότι το Ν.Σ.Α. ονομάζεται «Ν.Σ.Α. Αθηνάς Μιχαηλίδου ΥΠΑΝ» με όλα τα θετικά αλλά και τα τυχόν αρνητικά του.

Δ. Στο Ν.Σ.Α. πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν αντιδρούν μόνο οι εκπαιδευτικοί. Ουσιαστικές επιφυλάξεις εκφράζει πρόσφατα με σχετική ανακοίνωσή του ο Κλάδος Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) της ΠΑΣΥΔΥ επικαλούμενος δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην πρακτική εφαρμογή του αλλά και στην έλλειψη επαρκούς στελέχωσης. Είναι όμως αυτοί που θα το εφαρμόσουν! Αυτό πρέπει να προβληματίσει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας στη σημερινή της συνεδρία, πάρα πολύ.

Ε. Όπως προανέφερα το κόμμα μου ο ΔΗ.ΣΥ. με ανακοίνωσή του στις 12.11.2025 κάλεσε την Υπουργό Παιδείας να δώσει κάποιες απαντήσεις προκειμένου να συμμετάσχει στον διάλογο με προεξάρχον θέμα τη δημοσίευση της συντακτικής ομάδας. Παρατηρώ ότι δυστυχώς η θέση αυτή του κόμματός μου ίσως δεν έγινε αντιληπτή από κάποιους. Δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί ο

κ. Παύλος Μυλωνάς, Βουλευτής ΔΗΚΟ Λεμεσού και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, δήλωσε στις 18.11.2025 στο sigmalive μεταξύ άλλων και τα εξής: «…έχει απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας και σε ένα αίτημα που έχει διατυπωθεί, ότι δηλαδή οι συνάδελφοι ζητούσαν τη συντακτική ομάδα του νομοσχεδίου να παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής. Απ’ ότι κατάλαβα δεν είναι διατεθειμένα τα μέλη της συντακτικής επιτροπής να παρευρεθούν στη συνεδρία οπόταν δεν μπορεί και να τους υποχρεώσει (η κ. Υπουργός) να παρευρεθούν».

Δεν θα ήθελα στο παρόν δημοσίευμα να υπεισέλθω στα κενά, τις αδυναμίες, τις ασάφειες, τις παραπομπές στο μέλλον, στην μη ορθή καταχώριση της βιβλιογραφίας του Ν.Σ.Α. Με αυτά ας ασχοληθούν οι περισσότερο αρμόδιοι.

Θέλω να εκφράσω την πλήρη απογοήτευσή μου αλλά και τη λύπη μου, γιατί η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιδεικνύει τέτοιες ακατανόητες συμπεριφορές, δηλαδή να υπόσχεται και να μην τηρεί τις υποσχέσεις της. Ένας πολιτειακός θεσμός που κατεξοχήν πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα, ότι δηλαδή, τα θεσμικά δημόσια πρόσωπα, όπως είναι η ίδια, ό,τι υπόσχονται δημοσίως πρέπει να τα τηρούν και να τα πραγματοποιούν άμεσα και κατά γράμμα. Αναμένω έστω και την υστάτην μετά και την αυστηρή προειδοποίηση του ΔΗ.ΣΥ. τη θετική, άμεση και ξεκάθαρη ανταπόκρισή της κ. ΥΠΑΝ πάνω σ’ αυτό το τόσο πολύ σημαντικό θέμα.

Όλοι επιθυμούμε ένα Ν.Σ.Α.! Με μία όμως διαφορά! Να έχει το σωστό περιεχόμενο! Τυπικό και ουσιαστικό!

Υ.Γ. Η κ. Υπουργός δέχθηκε παράκληση από εμένα στις 15.05.2025 στην εκπομπή της έγκριτης δημοσιογράφου Άννας Μαρίας Ευτυχίου στο ΒεργίναTV, όπως δημοσιεύσει την συντακτική ομάδα του Ν.Σ.Α. εις επίρρωσιν των όσων ισχυρίζεται. Δυστυχώς, δεν το σχολίασε.

Γεώργιος Σκαλιάς

Επίτροπος Παραγωγής Πολιτικής για την ομάδα Σχολικής Εκπαίδευσης ΔΗ.ΣΥ.