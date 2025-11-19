Μετά το success story με GSI, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προχωρά σε νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με γειτονικά κράτη

Την πρόθεση της Λευκωσίας να προχωρήσει σε νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με γειτονικά κράτη, ενισχύοντας τον περιφερειακό ρόλο της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του στο 13ο Ενεργειακό Συμπόσιο.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η συμμετοχή της Κύπρου στον μηχανισμό «3+1» με την Ελλάδα και τις ΗΠΑ επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιδίωξη της χώρας να αποτελέσει μέρος των ενεργειακών λύσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την ταύτιση των συμφερόντων της με εκείνα ισχυρών κρατών. Όπως σημείωσε, η Κύπρος επιδιώκει να λειτουργήσει ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος προς την Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στις εκτιμήσεις για το 2027 όσον αφορά την εξαγωγή του πρώτου φυσικού αερίου από τα κυπριακά κοιτάσματα μέσω της υποδομής Κρόνος–Νταμιέττα, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο και θα εντάξει την Κύπρο στην πράξη στον ενεργειακό χάρτη της ΕΕ.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του ήταν και η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή και πως, σε πλήρη συνεννόηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, λήφθηκε πρόσφατα η απόφαση για επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων του έργου. Πρόκειται για κρίσιμη υποδομή που θα συνδέσει ενεργειακά την Κύπρο με την Ευρώπη και θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού.

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη σε σχέση με την ενεργειακή διασύνδεση, ενώ την ίδια στιγμή συζητούμε τέτοιου είδους ηλεκτρικές διασυνδέσεις και με άλλα γειτονικά κράτη», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Ενδιαφέρον από ενεργειακούς κολοσσούς και ενεργειακές επαφές στο Λίβανο

Παράλληλα ο Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ενεργειακούς κολοσσούς για δραστηριοποίηση σε επιπλέον οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ,

«Είναι κάτι που συζητούμε, και θεωρώ σύντομα θα λάβουμε αποφάσεις», ανέφερε.

Ανακοίνωσε επίσης ότι στις 26 Νοεμβρίου θα μεταβεί στον Λίβανο για επαφές αφιερωμένες αποκλειστικά στους ενεργειακούς σχεδιασμούς.

«Μπαίνουμε δηλαδή πλέον στο στάδιο της πραγματικής αξιοποίησης που, ανάμεσα σε άλλα, ενισχύει και τη διεθνή εικόνα της χώρας μας, προσελκύει επενδύσεις, ενδυναμώνει τις περιφερειακές συνεργασίες και όχι μόνο», είπε.

Πρόσθεσε ότι το μεγάλο ενεργειακό στοίχημα που πρέπει να αξιοποιηθεί είναι να συνδεθούν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τον ευρύτερο σχεδιασμό της Ευρώπης, κάτι που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε ακόμη και τόσα χρόνια μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη δεν έχει πλήρως απεξαρτηθεί ενεργειακά από τρίτες χώρες, άρα, υπάρχει προοπτική η Ανατολική Μεσόγειος να λειτουργήσει και ως ένας εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη.

«Σε μια εποχή λοιπόν, όπου η ενέργεια καθορίζει συμμαχίες, συνεργασίες, ισορροπίες και στρατηγικές επιλογές, η χώρα μας αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της που προανέφερα, επιχειρεί στην πράξη και όχι στα λόγια να βρισκόμαστε με αυτούς που προσφέρουν λύσεις και όχι με αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα», είπε.

Αναφερόμενος στα κυπριακά κοιτάσματα, επισήμανε ότι η πρόσφατη ανακάλυψη του Πήγασου στο τεμάχιο 10 ανεβάζει το σύνολο των εκτιμώμενων ποσοτήτων στα περίπου 20 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Υπενθύμισε ότι οι διαδικασίες για τα κοιτάσματα Αφροδίτη και Κρόνος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τελική επενδυτική απόφαση το 2026. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιρειών, η πρώτη εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου από τον Κρόνο, μέσω Νταμιέττας, τοποθετείται στο 2027, κάτι που, όπως είπε, θα αποτελεί «σημαντική ενεργειακή εξέλιξη» που θα εντάξει ουσιαστικά την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά και στην πράσινη μετάβαση, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι τα ευάλωτα νοικοκυριά και ευάλωτες κατηγορίες πολιτών δεν θα μείνουν πίσω. Υπογράμμισε ότι προωθούνται σημαντικά έργα αναβάθμισης δικτύων μεταφοράς και διανομής ύψους 114 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για αποθήκευση ενέργειας και ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, με την Τηλλυρία να αποτελεί το πρώτο πιλοτικό παράδειγμα.

«Από το 2026 η εμπειρία του συγκεκριμένου πιλοτικού έργου που κάναμε και υλοποιούμε στην Τηλλυρία θα μετατραπεί σε πολιτική για όλη τη χώρα», είπε.

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό διείσδυσης ΑΠΕ έχει αυξηθεί στην Κύπρο φτάνοντας το 23%, είπε ότι «δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος» για μια χώρα με τόσο υψηλό δείκτη ηλιοφάνειας και εξέφρασε την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να επιταχύνει την πορεία προς ένα πιο πράσινο, ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί συνέπεια, απαιτεί συνεργασία, απαιτεί σχέδιο. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν δυσκολίες και ότι υπάρχουν πολλά που εδώ και χρόνια έπρεπε να είχαν γίνει, σημειώνοντας όμως ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με ρεαλισμό, με ευθύνη, βήμα προς βήμα, με γνώμονα το συμφέρον του τόπου, των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Υπενθύμισε ότι η στρατηγική της Κυβέρνησης στηρίζεται σε τρεις πυλώνες και επισήμανε ότι με ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό, με συνεργασίες και συμμαχίες με τους εταίρους της Κύπρου, η χώρα προχωρεί με μοναδικό στόχο η διασφάλιση της επάρκειας ηλεκτρισμού και τη μείωση του ηλεκτρικού κόστους. Όπως είπε, πρόκειται για «ένα μεγάλο στοίχημα που εργαζόμαστε για να κερδίσουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ