Κλείνει το deal για το κοίτασμα «Αφροδίτη–Ισάι»: Στο παρά πέντε η διακρατική συμφωνία Κύπρου και Ισραήλ

Ο Υπουργός είπε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και πως το τελικό προσχέδιο με τα σχόλια της κυπριακής πλευράς στάλθηκε στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαμόρφωση της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για τη διαχείριση του κοιτάσματος «Αφροδίτη–Ισάι», όπως ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, μιλώντας, την Τετάρτη, στο 13ο Ενεργειακό Συμπόσιο, στη Λευκωσία.

Ο Υπουργός είπε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και πως το τελικό προσχέδιο με τα σχόλια της κυπριακής πλευράς στάλθηκε στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα. Στόχος των δύο Υπουργών Ενέργειας, όπως είπε, είναι η συμφωνία να υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους.

Εξήγησε ότι η υπό διαμόρφωση διακρατική συμφωνία θα καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης του μικρού τμήματος του κοιτάσματος Αφροδίτη που επεκτείνεται στην περιοχή «Ισάι» και αφορά ποσότητες φυσικού αερίου που ενδέχεται να βρίσκονται εντός της ισραηλινής ΑΟΖ. Σημείωσε ότι η διαδικασία ουσιαστικά θα περιγράφει μηχανισμό αποζημίωσης των ιδιοκτητών από την ισραηλινή πλευρά για το μερίδιο που τους αναλογεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

