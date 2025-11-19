Τα άκουσε από την Αννίτα ο Ταλιαδώρος (βίντεο)

Τα ήθελε και τα άκουσε από την πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος.

Τόσο ο ίδιος όσο και αριθμός εκπαιδευτικών που διαμαρτύρονταν έξω από την Βουλή, για το νέο σχέδιο αξιολόγησης, περίμεναν για ώρα την κ. Δημητρίου προκειμένου να τις δώσουν το υπόμνημα τους. Η διαμαρτυρία άρχισε λίγο μετά τις 9 το πρωί, η Πρόεδρος της Βουλής, έφτασε στον χώρο κατά τις 10:30 και ο κ. Ταλιαδώρος παρατήρησε ότι καθυστέρησε.

Τότε έλαβε απάντηση από την Αννίτα Δημητρίου, η οποία του είπε:

«Έχεις το να κάνεις παρατηρήσεις στις γυναίκες τώρα τελευταία Δημήτρη μου».

Ο κ. Ταλιαδώρος επιχείρησε να δικαιολογηθεί, με την Αννίτα Δημητρίου να του απαντά:

«Δεν καθορίζετε εσείς το πρόγραμμά μου», και διερωτήθηκε αν «είχαμε ραντεβού και δεν ήρθα;».