Η Κύπρος πύλη προς την Ευρώπη, είπαν ομιλητές σε Συνέδριο για την ΕΕ

Η Κύπρος, ένας σταθερός πυλώνας στη Μεσόγειο, μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα προς την Ευρώπη, δήλωσαν ομιλητές σε συνέδριο με τίτλο «Η Κύπρος Μπροστά: Διαμορφώνοντας τους Ορίζοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου», που διοργάνωσε το "The Parliament Magazine", στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία.

Η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά της, ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου γίνεται ήδη αισθητό σε ολόκληρο τον κόσμο. Τόνισε ότι «σε στιγμές όπως αυτές, όπου η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία έχουν ιδιαίτερη αξία, είναι κρίσιμο να ενισχύσουμε τις συνεργασίες», σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος του Συμφώνου για τη Μεσόγειο: η ενίσχυση των δεσμών με χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, ώστε να οικοδομηθεί ανθεκτικότητα στις οικονομίες και να υπάρξει κοινή ωφέλεια από τη συνεργασία, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ευημερία.

Η Επίτροπος μίλησε για τη σημασία της συνεργασίας σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η προστασία υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις, η διαχείριση της μετανάστευσης, οι επενδύσεις σε δεξιότητες και η αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων.

«Το Σύμφωνο επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμες λύσεις και λειτουργεί παράλληλα με διμερείς συνεργασίες», δήλωσε, αναφερόμενη στις στρατηγικές ολοκληρωμένες συνεργασίες της ΕΕ με την Αίγυπτο, την Τυνησία και την Ιορδανία. «Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε συνομιλίες με το Μαρόκο και τον Λίβανο», πρόσθεσε, ενώ υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για ειρήνη στην Παλαιστίνη μέσω λύσης δύο κρατών και στη Συρία μέσω στήριξης της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης.

Ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς σημείωσε, με τη σειρά του, ότι, ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπιστώνει καθημερινά ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ευημερία της Ευρώπης συνδέονται με τις εξελίξεις στη ευρύτερη γειτονία της, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου.

Τόνισε ότι η Κύπρος βρίσκεται στην καρδιά αυτής της περιοχής, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, και υπογράμμισε ότι το νησί μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής στρατηγικής της Ευρώπης.

Επιπλέον, ο κ. Φουρλάς ανέφερε ότι «η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική σε έναν κόσμο όπου ο παγκόσμιος ανταγωνισμός αυξάνεται καθημερινά», σημειώνοντας ότι άλλες οικονομίες κινούνται γρήγορα και η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει πίσω. «Χρειαζόμαστε επενδύσεις, καινοτομία και έξυπνες πολιτικές που να στηρίζουν την ανάπτυξη προστατεύοντας παράλληλα τις αξίες μας», είπε.

Υπογράμμισε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει το ανοιχτό εμπόριο και τη διεθνή συνεργασία. «Η Ευρώπη γίνεται ισχυρότερη όταν συνεργάζεται με αξιόπιστους εταίρους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος και η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια.

«Μπορούμε να γίνουμε κόμβος συνδεσιμότητας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, τουρισμού και περιφερειακής συνεργασίας. Μπορούμε να συμβάλουμε στην ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για επιχειρήσεις και πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη», είπε.

Αναφερόμενος στην ενέργεια, ο Ευρωβουλευτής τόνισε ότι πλέον αποτελεί ζήτημα ασφάλειας και σταθερότητας. «Η Ευρώπη χρειάζεται ασφαλή, προσιτά και καθαρότερα ενεργειακά συστήματα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος μπορεί να συμβάλει στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης μέσω έργων περιφερειακής συνεργασίας και ισχυρότερων διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες. «Η ενεργειακή συνεργασία μπορεί να φέρει σταθερότητα, ανάπτυξη και μακροπρόθεσμα οφέλη για ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε.

Μιλώντας για άμυνα και ασφάλεια, ανέφερε ότι η περιοχή αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως ο πόλεμος, η αστάθεια, οι υβριδικές απειλές, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι μεταναστευτικές πιέσεις. «Η Κύπρος κατανοεί καλά αυτές τις προκλήσεις. Ζούμε σε μια ευαίσθητη περιοχή, αλλά έχουμε επίσης αποδείξει ότι μπορούμε να είμαστε αξιόπιστος εταίρος και πυλώνας σταθερότητας», είπε.

Καταλήγοντας, ο κ. Φουρλάς ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενόψει της Προεδρίας της στο Συμβούλιο της ΕΕ. «Πρέπει να παραμείνει εκεί ως ένας ισχυρός πυλώνας σταθερότητας, συνεργασίας και ασφάλειας στην περιοχή», πρόσθεσε.

Η Θέα Πιερίδου, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, σημείωσε ότι η Μεσόγειος καθίσταται ξανά κεντρική στη στρατηγική προοπτική της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, η Κύπρος διαδραματίζει έναν μοναδικό και ουσιαστικό ρόλο, συνδέοντας φυσικά την Ευρώπη με την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Ο ρόλος αυτός, συνέχισε, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού ενισχύει την ικανότητα της Ευρώπης να διατηρεί παρουσία σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Αναφέρθηκε επίσης στον σημαντικό ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία, όπως είπε, «συμβάλλει τώρα στην καθοδήγηση των συζητήσεων για βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, διασφαλίζοντας συντονισμό με την περιοχή και σαφή προσανατολισμό».

Παραθέτοντας δήλωση της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία χαρακτήρισε την Κύπρο ως «τον φάρο της Ευρώπης στην περιοχή», η κ. Πιερίδου σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία αποδεικνύεται καθοριστική γέφυρα για διάλογο, συνεργασία και σταθερότητα μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής.

Μιλώντας για τις προτεραιότητες που προωθούνται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις, η κ. Πιερίδου αναφέρθηκε στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας, στην επιτάχυνση στρατηγικών έργων υποδομής για στήριξη μιας πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης και στην ενδυνάμωση των δυνατοτήτων ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης.

«Τους τελευταίους μήνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη η Ευρώπη να γίνει πιο ανθεκτική, λιγότερο εξαρτημένη από εξωτερικές ευαλωτότητες και καλύτερα προετοιμασμένη να ανταποκρίνεται συλλογικά σε κρίσεις», είπε.

Υπογράμμισε το σημαντικό νομοθετικό έργο που ήδη προωθείται σε τομείς όπως η ενεργειακή διασυνδεσιμότητα, τα ηλεκτρικά δίκτυα, η βιομηχανική ικανότητα, η ψηφιακή ανθεκτικότητα και η αμυντική ετοιμότητα, σημειώνοντας τη σημασία αυτών των πρωτοβουλιών για την περιοχή της Μεσογείου.

Ο Σταύρος Σταύρου, Πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), συμμετείχε σε συζήτηση με τον Κρίστοφερ Αλέσσι, Αρχισυντάκτη του The Parliament Magazine, όπου τόνισε επίσης τη στρατηγική θέση της Κύπρου στη σύνδεση ανθρώπων, επιχειρήσεων και κρατών από την Ευρώπη έως την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτών. «Η Κύπρος ήταν πάντοτε ένας κόμβος που συνδέει την Ευρώπη με την περιοχή», είπε.

Υπογράμμισε ότι οι επιχειρηματικές συμμαχίες αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται οι πολιτικές συμμαχίες.

Επισήμανε επίσης ότι η Κύπρος μπορεί να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων για περιφερειακά προβλήματα, όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και εξαιτίας των σχέσεών της με γειτονικές χώρες.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη επίσκεψη επιχειρηματικής αποστολής από την Κύπρο στην Ινδία, ο κ. Σταύρου σημείωσε ότι οι διεθνείς εταίροι συμμερίζονται αυτή την εκτίμηση. «Αναγνωρίζουν την Κύπρο ως πύλη εισόδου», είπε, προσθέτοντας ότι επιχειρηματίες στην Ινδία επιθυμούσαν να μάθουν περισσότερα για την Κύπρο. «Στην επιστροφή, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι από τη διάθεση των ανθρώπων στην Ινδία να κινηθούν προς την Ευρώπη», είπε, σημειώνοντας το ενδιαφέρον για τομείς όπως η καινοτομία, η τεχνολογία, η ενέργεια, ο τουρισμός, η συνδεσιμότητα, η ναυτιλία και οι επενδύσεις.

Ερωτηθείς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ο κ. Σταύρου έδειξε ως πρόβλημα την υπερβολική ρύθμιση, τονίζοντας τη σημασία της απλοποίησης των διαδικασιών. Κάλεσε τις Βρυξέλλες να διευκολύνουν περισσότερο από όσο ρυθμίζουν τις επιχειρήσεις.

Όπως επισήμανε, πέντε αμερικανικές εταιρείες έχουν μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από όλες τις εισηγμένες εταιρείες της Ευρώπης μαζί, τονίζοντας ότι η υπερρύθμιση κοστίζει σε χρόνο, παραγωγικότητα, ακόμη και στη χρηματοδότηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ