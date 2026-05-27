Αποχωρεί από τους Οικολόγους η Αλεξία Σακαδάκη – Αναζητεί το επόμενο επαγγελματικό της βήμα

Την ολοκλήρωση της επαγγελματικής της πορείας στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Αλεξία Σακαδάκη, μετά από 18 χρόνια παρουσίας και δράσης.

Όπως αναφέρει, το εκλογικό αποτέλεσμα, που άφησε το Κίνημα εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, σηματοδοτεί και για την ίδια το κλείσιμο ενός σημαντικού επαγγελματικού κύκλου και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατά τη διαδικασία των εκλογών ως υποψήφια έλαβε συνολικά 351 ψήφους.

Η κ. Σακαδάκη κάνει λόγο για μια διαδρομή γεμάτη εμπειρίες, αγώνες, συνεργασίες, δυσκολίες και ουσιαστική προσφορά, υπογραμμίζοντας ότι υπηρέτησε αξίες στις οποίες εξακολουθεί να πιστεύει.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης των επόμενων επαγγελματικών της βημάτων, εκφράζοντας ενδιαφέρον για νέες ευκαιρίες στους τομείς της προσφοράς, της δημιουργίας, της οργάνωσης και της επικοινωνίας.

Κλείνοντας, ευχαριστεί όσους τη στήριξαν και την εμπιστεύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας πως η πορεία της συνεχίζεται «με ευγνωμοσύνη για όσα προηγήθηκαν και πίστη σε όσα μπορούν ακόμη να έρθουν».

Η Αλεξία Σακαδάκη διατέλεσε οργανωτική Λειτουργός του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών από το 2008 και συμμετείχε ως μέλος στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος. Τον Ιανουάριο του 2019 είχε εκλεγεί στη θέση της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων, ενώ υπηρέτησε την Νεολαία Οικολόγων από τη θέση της Γενικού Γραμματέα από το 2009 μέχρι το 2014.