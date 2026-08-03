SAVOIR VIVRE: Κανόνες δεοντολογίας στα εστιατόρια

Της Νίκης Λαζαρίδου*

Στο παρόν άρθρο αγαπητοί αναγνώστες, θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας σε εστιατόρια. Ας υποθέσουμε πρώτα ότι ένα ζευγάρι επισκέπτεται ένα εστιατόριο. Η γυναίκα προηγείται όταν το ζευγάρι εισέρχεται σε έναν κλειστό χώρο, όπως εστιατόριο ή καφέ. Αυτό θεωρείται ένδειξη ευγένειας και συνοδείας. Υπάρχουν όμως δύο εξαιρέσεις όπου ο άντρας μπαίνει πρώτος: (α) Όταν ο χώρος είναι άγνωστος ή σκοτεινός ο άντρας προηγείται για λόγους ασφάλειας (π.χ. υπόγειο, χώρος με χαμηλό φωτισμό, στενές σκάλες) και (β) Όταν υπάρχει προσωπικό υποδοχής στην είσοδο ο άντρας μπαίνει πρώτος για να μιλήσει με τον maître ή τον σερβιτόρο, να δώσει το όνομα της κράτησης και να κατευθύνει τη διαδικασία. Μόλις τακτοποιηθεί αυτό, η γυναίκα προηγείται προς το τραπέζι.

Ας εξετάσουμε τώρα τη συμπεριφορά μέσα στο εστιατόριο. Σε κάθε περίπτωση, ο φιλοξενούμενος θα προσπαθήσει να επιλέξει ένα πιάτο ή μενού στη μέση τιμή και όχι το πιο ακριβό. Εξακολουθεί να επιφυλάσσεται στον άνδρα να επιλέξει και να σερβίρει κρασί, αλλά αυτό θα εξελιχθεί επίσης -μακροχρόνια- προς μια δίκαιη και λογική κατανομή των ρόλων του καθενός. Αναλογισθείτε: δεν υπάρχουν ολοένα και περισσότερες καταξιωμένες γυναίκες οινολόγοι, και όλο και περισσότεροι άνδρες που δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτό; «Φυσικά υπάρχουν» θα απαντήσουν εκκωφαντικά οι ακτιβίστριες!

Μην διστάσετε να ευχαριστήσετε κάθε φορά που σας σερβίρουν κάτι και ποτέ όταν σας σερβίρουν επιδόρπιο. Αν κάποιος έρθει να σας χαιρετήσει, μπορείτε, κυρία, να χαιρετήσετε ενώ παραμένετε καθισμένη, ενώ ο κύριος πρέπει να σηκωθεί. Αυτός παραμένει ο κανόνας, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ορισμένες αποχρώσεις που μου φαίνονται θεμελιώδεις σήμερα. Μπορεί ακόμα να ισχύει στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά σε καμία περίπτωση επαγγελματική! Για παράδειγμα, αν ο προϊστάμενος σου, γυναίκα ή άντρας, έρθει να σε χαιρετήσει, μπορείς να φανταστείς να κάθεσαι και να απλώνεις το χέρι σου με κοσμικό τρόπο; Όχι φυσικά! Δεν είναι πλέον θέμα φύλου σε αυτή την περίπτωση, αλλά ιεραρχίας. Εν ολίγοις, υπάρχουν οι ειδικές περιπτώσεις όπου οι κανόνες των χαιρετισμών καθορίζουν ότι η ιεραρχία υπερισχύει του φύλου και της ηλικίας. Το επαγγελματικό πλαίσιο, κατά την άποψή μου, δεν αναδεικνύει τα φύλα, αλλά τη σχέση αφεντικού/εργαζομένου, που μου φαίνεται προφανής σε μια εποχή που οι γυναίκες εργάζονται και καταλαμβάνουν όλο και περισσότερες θέσεις, θέσεις ευθύνης.

Ποιος πληρώνει τώρα τον λογαριασμό; Αν πρόκειται για ένα ανύπαντρο ζευγάρι, η παράδοση επιβάλλει να το φροντίσει ο άντρας. Συμφωνώ απόλυτα στο πλαίσιο ενός γεύματος «αποπλάνησης» υπάρχει το quid pro quo! (αντάλλαγμα). Είναι αναμφίβολα μια παράδοση που θα εξελιχθεί όπως όλα τα άλλα, αλλά που εξακολουθεί να είναι μέρος του παιχνιδιού και του ρομαντισμού. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, είναι λογικό ένα άτομο υψηλότερο στην ιεραρχία να πάρει την πρωτοβουλία για να μοιραστεί οι λογαριασμός. Στην τελευταία περίπτωση, αποφύγετε, όπως κάνουν ορισμένοι, να «τεμαχίσετε» τη δική σας κατανάλωση. Αν ο καθένας πληρώσει το μερίδιό του, διαιρούμε τον λογαριασμό με τον αριθμό των καλεσμένων, ενώ ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν έξυπνοι άνθρωποι που έχουν παραγγείλει το πιο ακριβό σε βάρος των άλλων... Αυτό δεν απαγορεύεται, αλλά πρέπει να το διευκρινίσουμε και μετά να προσφερθούμε να πληρώσουμε τη διαφορά, γιατί δεν είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να επιλέξουμε από τις μέσες τιμές αν δεν μας ταιριάζει τίποτα. Με λίγα λόγια, είναι θέμα λογικής. Σκεφτείτε την έξοδό σας σε ένα εστιατόριο ως μία ευχάριστη εμπειρία. Όλα είναι εκεί για να διασκεδάσετε. Είναι ένα μέρος όπου σκοπεύετε να περάσετε όμορφες στιγμές. Μην κάνετε τίποτα περίεργο ή ακραίο που θα μπορούσε να σας κάνει να αισθάνεστε άβολα. Αντίθετα, γελάστε και διασκεδάστε. Συμπεριφερθείτε ευγενικά προς το προσωπικό του εστιατορίου. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε καλύτερη εξυπηρέτηση. Όταν φτάσετε, καθίστε και περιμένετε να σας έρθει το γκαρσόνι. Μην σηκωθείτε και αναζητήσετε το γκαρσόνι, αναστατώνοντας και ενοχλώντας τους άλλους επισκέπτες - το έχω δει αυτό σε κάποιες ταβέρνες! Όταν το γκαρσόνι φτάσει εκεί και σας χαιρετήσει, σταματήστε να μιλάτε ή ολοκληρώστε την τηλεφωνική σας συνομιλία και χαιρετήστε το γκαρσόνι. Σε περίπτωση που θέλετε να καλέσετε το γκαρσόνι, απλά σηκώστε το χέρι σας και αυτός/αυτή θα είναι εκεί. Να είστε υπομονετικοί αν το εστιατόριο είναι γεμάτο. Τα περισσότερα γκαρσόνια είναι απασχολημένοι σε αυτήν την περίπτωση, αλλά θα έρθει η σειρά σας.

Μην φωνάζετε ή χτυπάτε τα δάχτυλά σας για να στρέψετε την προσοχή σας και να καλέσετε τον σερβιτόρο. Αυτή δεν είναι κατάλληλη συμπεριφορά εστιατορίου. Επίσης, μπορείτε να κάνετε οπτική επαφή με το γκαρσόνι και στη συνέχεια να γνέφετε το κεφάλι σας ενημερώνοντας το γκαρσόνι ότι τον χρειάζεστε. Μιλήστε στο γκαρσόνι με σεβασμό. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε επιβλητικό τόνο ή να κοροϊδεύετε κανέναν. Ποτέ μην τραβάτε το μανίκι του γκαρσονιού ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της στολής ή του σώματος. Για αρχή, παραγγείλετε ένα ποτό και αν δεν έχετε λάβει μενού, ζητήστε ένα. Ενώ ετοιμάζεται το ποτό σας, δείτε το μενού. Όταν το ποτό σας σερβίρεται, ρωτήστε για τα είδη του μενού εάν είστε περίεργοι για κάτι. Σε περίπτωση που έχετε τροφικές αλλεργίες, κάντε τις γνωστές αυτή τη στιγμή. Αφού σας πλησιάσει το γκαρσόνι σε 3-5 λεπτά, κάντε την παραγγελία σας και τονίστε ό,τι άλλο χρειαστείτε.

Απολαύστε το φαγητό και την ατμόσφαιρα! Όταν τελειώσετε, το γκαρσόνι θα έρθει και θα καθαρίσει το τραπέζι σας, προσφέροντάς σας επιδόρπιο ή άλλο ποτό. Δεν χρειάζεται να παραγγείλετε επιδόρπιο αν δεν το θέλετε. Εάν είστε ικανοποιημένοι με το φαγητό, την εξυπηρέτηση και την όλη ατμόσφαιρα, θυμηθείτε ότι μπορείτε να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας με ένα γενναιόδωρο πουρμπουάρ.

*Σύμβουλου Savoir Vivre