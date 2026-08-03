Στα €626 εκατ. τα νέα δάνεια τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο του 2026 τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €626,2 εκατ., (από σύνολο €831,3 εκατ. νέων δανείων) σε σύγκριση με €361,9 εκατ. (από σύνολο €594,5 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €25,1 εκατ. (από σύνολο €29,6 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €23,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €25,6 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €152,1 εκατ. (από σύνολο €201,1 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €145,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €197,2 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν μείωση στα €54,5 εκατ. (από σύνολο €77,3 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €63,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €75,7 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €387,5 εκατ. (από σύνολο €512,5 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €121,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €282,9 εκατ. νέων δανείων).