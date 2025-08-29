Πώς να πλύνετε το πάπλωμά σας όταν είναι πολύ μεγάλο για το πλυντήριό σας

Το πάπλωμα είναι από τα πιο «δύσκολα» κομμάτια του κρεβατιού στο πλύσιμο, ειδικά όταν είναι τόσο μεγάλο που δεν χωράει στο πλυντήριο.

Το να στριμωχτεί μέσα σε αυτό δεν είναι λύση, αφού ούτε καθαρίζεται σωστά, ούτε απαλλάσσεται από μικρόβια και οσμές, ενώ υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος να χαλάσει το πλυντήριο.

Οι ειδικοί συνιστούν να πλένεται κάθε 2-3 μήνες, ώστε να διατηρείται η καλή υγιεινή του ύπνου. Τα μονά και ημίδιπλα παπλώματα συνήθως χωρούν σε ένα τυπικό πλυντήριο, όχι όμως τα queen ή king size. Σε αυτή την περίπτωση, είτε πηγαίνετε σε καθαριστήριο, είτε δοκιμάζετε μια πιο απλή, οικονομική λύση στο σπίτι.

Η λύση της μπανιέρας

Αν δεν θέλετε να ξοδέψετε χρήματα σε επαγγελματικό καθαριστήριο, μπορείτε να πλύνετε το πάπλωμα στη μπανιέρα. Εναλλακτικά, αν έχετε μόνο ντουζιέρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη πλαστική λεκάνη. Θα χρειαστείτε:

Μια μπανιέρα ή μεγάλο δοχείο

Ζεστό νερό

Υγρό απορρυπαντικό ρούχων

Ένα χώρο για στέγνωμα (ιδανικά έξω στον ήλιο)

Γεμίστε τη μπανιέρα κατά τα 2/3 με ζεστό νερό και προσθέστε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 1 φλιτζάνι). Βυθίστε το πάπλωμα, πιέστε το ώστε να μουλιάσει ομοιόμορφα και τρίψτε με τα χέρια, σαν να ζυμώνετε ζύμη.

Αφήστε το να μουλιάσει για μερικά λεπτά, έπειτα στραγγίστε και ξεπλύνετε με καθαρό νερό μέχρι να φύγει εντελώς το σαπούνι. Στραγγίξτε προσεκτικά, πιέζοντας το πάπλωμα για να φύγει όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία.

Το στέγνωμα

Η καλύτερη επιλογή είναι να το απλώσετε έξω, σε μια ηλιόλουστη μέρα. Ο ήλιος θα βοηθήσει και στο στέγνωμα και στην απολύμανση. Μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να στεγνώσει πλήρως, γι’ αυτό φροντίστε να ξεκινήσετε από νωρίς.

Tips για την υγιεινή του ύπνου

Τα παπλώματα χρειάζονται πλύσιμο περίπου 4 φορές τον χρόνο.

Αν κοιμάστε χωρίς σεντόνι, χωρίς ρούχα ή έχετε κατοικίδια στο κρεβάτι, χρειάζεται συχνότερο πλύσιμο.

Για να θυμάστε εύκολα, πλένετε το πάπλωμα μία φορά σε κάθε αλλαγή εποχής.

Με αυτόν τον τρόπο, το πάπλωμά σας θα είναι πάντα καθαρό, φρέσκο και έτοιμο να σας προσφέρει έναν υγιεινό ύπνο χωρίς περιττά έξοδα.<p>Πηγή: <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr">iefimerida.gr</a> - <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr/zoi/pos-na-plynete-paploma-otan-einai-megalo-gia-plyntirio">Πώς να πλύνετε το πάπλωμά σας όταν είναι πολύ μεγάλο για το πλυντήριό σας - iefimerida.gr</a></p>