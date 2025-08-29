Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Lifestyle

Πώς να πλύνετε το πάπλωμά σας όταν είναι πολύ μεγάλο για το πλυντήριό σας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το να στριμωχτεί μέσα σε αυτό δεν είναι λύση, αφού ούτε καθαρίζεται σωστά, ούτε απαλλάσσεται από μικρόβια και οσμές, ενώ υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος να χαλάσει το πλυντήριο

Το πάπλωμα είναι από τα πιο «δύσκολα» κομμάτια του κρεβατιού στο πλύσιμο, ειδικά όταν είναι τόσο μεγάλο που δεν χωράει στο πλυντήριο.

Το να στριμωχτεί μέσα σε αυτό δεν είναι λύση, αφού ούτε καθαρίζεται σωστά, ούτε απαλλάσσεται από μικρόβια και οσμές, ενώ υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος να χαλάσει το πλυντήριο.

Οι ειδικοί συνιστούν να πλένεται κάθε 2-3 μήνες, ώστε να διατηρείται η καλή υγιεινή του ύπνου. Τα μονά και ημίδιπλα παπλώματα συνήθως χωρούν σε ένα τυπικό πλυντήριο, όχι όμως τα queen ή king size. Σε αυτή την περίπτωση, είτε πηγαίνετε σε καθαριστήριο, είτε δοκιμάζετε μια πιο απλή, οικονομική λύση στο σπίτι.

Η λύση της μπανιέρας

Αν δεν θέλετε να ξοδέψετε χρήματα σε επαγγελματικό καθαριστήριο, μπορείτε να πλύνετε το πάπλωμα στη μπανιέρα. Εναλλακτικά, αν έχετε μόνο ντουζιέρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη πλαστική λεκάνη. Θα χρειαστείτε:

  • Μια μπανιέρα ή μεγάλο δοχείο
  •  Ζεστό νερό 
  •  Υγρό απορρυπαντικό ρούχων 
  • Ένα χώρο για στέγνωμα (ιδανικά έξω στον ήλιο)

  Γεμίστε τη μπανιέρα κατά τα 2/3 με ζεστό νερό και προσθέστε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 1 φλιτζάνι). Βυθίστε το πάπλωμα, πιέστε το ώστε να μουλιάσει ομοιόμορφα και τρίψτε με τα χέρια, σαν να ζυμώνετε ζύμη.

Αφήστε το να μουλιάσει για μερικά λεπτά, έπειτα στραγγίστε και ξεπλύνετε με καθαρό νερό μέχρι να φύγει εντελώς το σαπούνι. Στραγγίξτε προσεκτικά, πιέζοντας το πάπλωμα για να φύγει όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία.

Το στέγνωμα
Η καλύτερη επιλογή είναι να το απλώσετε έξω, σε μια ηλιόλουστη μέρα. Ο ήλιος θα βοηθήσει και στο στέγνωμα και στην απολύμανση. Μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να στεγνώσει πλήρως, γι’ αυτό φροντίστε να ξεκινήσετε από νωρίς.

Tips για την υγιεινή του ύπνου
Τα παπλώματα χρειάζονται πλύσιμο περίπου 4 φορές τον χρόνο.
Αν κοιμάστε χωρίς σεντόνι, χωρίς ρούχα ή έχετε κατοικίδια στο κρεβάτι, χρειάζεται συχνότερο πλύσιμο.
Για να θυμάστε εύκολα, πλένετε το πάπλωμα μία φορά σε κάθε αλλαγή εποχής.
Με αυτόν τον τρόπο, το πάπλωμά σας θα είναι πάντα καθαρό, φρέσκο και έτοιμο να σας προσφέρει έναν υγιεινό ύπνο χωρίς περιττά έξοδα.<p>Πηγή: <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr">iefimerida.gr</a> - <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr/zoi/pos-na-plynete-paploma-otan-einai-megalo-gia-plyntirio">Πώς να πλύνετε το πάπλωμά σας όταν είναι πολύ μεγάλο για το πλυντήριό σας - iefimerida.gr</a></p>

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited