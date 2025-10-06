Άννα Χατζησοφιά: Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για το τέλος του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Συνέντευξη στην εκπομπή Τζενερέισον ΣΚ με την Κέλλυ Βρανάκη παραχώρησε η Άννα Χατζησοφιά το απόγευμα της Κυριακής 5/10η.

Η επιτυχημένη σεναριογράφος μίλησε για το πώς συνεργάζεται με τον Χάρη Ρώμα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από τη διαδικασία συγγραφής πολλών αγαπημένων σειρών, που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην ελληνική τηλεόραση.

“Δεν γράφουν όλα τα δίδυμα το ίδιο, γι’ αυτό δεν υπάρχει μια συνταγή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που μοιράζουν σκηνές, κάποιοι που μοιράζουν ρόλους. Εμείς με τον Χάρη (σ.σ. Ρώμα) το γράφουμε όλο μαζί. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι και ξεκινάμε από την ιδέα. Συζητάμε πως θα κάνουμε το κάθε τι και όλο γίνεται συγχρόνως”.

Γιατί δεν είδαμε 3ο κύκλο;

“Το “Κωνσταντίνου και Ελένης” πήγε δυο σεζόν αλλά παίζεται έκτοτε συνέχεια σε επαναλήψεις. Μα φέτος σταμάτησε να είναι καθημερινό και το έβαλαν Σαββατοκύριακο. Παίζεται σχεδόν 30 χρόνια συνεχόμενα σε επαναλήψεις, ειδικά μια γενιά που είναι σήμερα 25 – 40 χρονών τρελαίνεται”.

“Η σειρά γυρίστηκε μόνο δύο σεζόν γιατί η Ελένη (σ.σ. Ράντου) δεν ήθελε να πάμε τρίτη σεζόν, για να μην τυποποιηθούμε. Που να ήξερε ότι τελικά πήγε 32! Φυσικά και θα μπορούσε να συνεχιστεί, ήταν εβδομαδιαίο σίριαλ. Θα μπορούσε γιατί τα αυτοτελή μπορούν να συνεχιστούν για πάρα πολλά χρόνια, έξω το έχουν φασόν. Θα μπορούσαμε να πάμε έναν χρόνο ακόμα σίγουρα, παραπάνω δεν ξέρω” πρόσθεσε, ακόμα, η Άννα Χατζησοφιά.

