Καλημέρα Κύπρος: Όταν ο Γιώργος Παπαδάκης «ξεκίνησε» τον ΑΝΤ1 στην Κύπρο (video)

Ταυτισμένος με το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιουνίου. Ο δημοσιογράφος παρουσίαζε τη θρυλική πρωινή εκπομπή για 34 χρόνια, εγκαταλείποντάς την μόλις τον περασμένο Ιούλιο.

Φυσικά, στην Κύπρο, ο εδώ ΑΝΤ1 μετέδωσε με το ζόρι 4-5 χρόνια την εκπομπή του, αφού είχε τοπικές πρωινές εκπομπές με κυπριακή επικαιρότητα. Προβλήθηκαν όμως οι άλλες εκπομπές που έκανε ο δημοσιογράφος («Κόκκινη κάρτα», «10 με τόνο»). Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη σύνδεση του Γιώργου Παπαδάκη με τον ΑΝΤ1 Κύπρου. Ήταν αυτός που μαζί με τη Ρούλα Κορομηλά είπαν την πρώτη καλημέρα, την πρώτη μέρα λειτουργίας του κυπριακού σταθμού.

Καλημέρα Κύπρος

Ο ΑΝΤ1 Κύπρου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 28 Ιουνίου 1993 στις 13.30 το μεσημέρι. Το πρώτο πρόγραμμα που προβλήθηκε εκείνη τη μέρα που ξεκινούσε ο σταθμός ήταν μια ειδική εκπομπή που ετοιμάστηκε ειδικά για την έναρξη του ΑΝΤ1 Κύπρου με τίτλο «Καλημέρα Κύπρος». Την εκπομπή συμπαρουσίασαν τα δύο αστέρια του ΑΝΤ1 Ελλάδας εκείνη την εποχή που δεν ήταν άλλοι από τους Γιώργο Παπαδάκη και Ρούλα Κορομηλά.

Στην εκπομπή-έπος, την οποία έχει ανεβάσει στο YouTube ο σκηνοθέτης της Γιάννης Ντόνας, βλέπουμε ένα φολκλορικό show με κυπριακά αστέρια της ποπ σκηνής όπως Ευρυδίκη, Αλέξια, Κύπριους φοιτητές να μιλούν για τη ζωή στην Αθήνα, ένα συγκρότημα να χορεύει κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς, τη Βίκυ Χατζηβασιλείου σε ρόλο ρεπόρτερ και την αείμνηστη Σούλη Σαμπάχ να τραγουδάει «Ούλλα χαλάλιν του».

Και ένα… trivia: Δείτε στο 13:00 τον Λουκά Φουρλά στην πρώτη τηλεοπτική του εμφάνιση, αφού μιλάει στην εκπομπή ως πρόεδρος της Ένωσης Φοιτητών Κυπρίων Θεσσαλονίκης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή εδώ: