Γιατί πρέπει να αφήνω πάντα ανοιχτό το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου μου -Το άγνωστο τρικ

Η έξοδος από το αυτοκίνητο μετά το παρκάρισμα είναι μια από τις πιο μηχανικές διαδικασίες για τους περισσότερους οδηγούς. Σβήνουν τον κινητήρα, ανεβάζουν τα παράθυρα, κλειδώνουν το αυτοκίνητο και φεύγουν. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια που αρκετοί δεν σκέφτονται και, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας, μπορεί να κάνει τη διαφορά απέναντι σε έναν επίδοξο διαρρήκτη.

Η κίνηση αυτή αφορά το ντουλαπάκι του συνοδηγού και, όσο περίεργο και αν ακούγεται, η συμβουλή είναι να μένει ανοιχτό όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο, υπό τη βασική προϋπόθεση φυσικά να είναι άδειο. Ο λόγος είναι απλός, αφού ένα κλειστό ντουλαπάκι μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι μέσα κρύβεται κάτι χρήσιμο ή αξίας, άρα να λειτουργήσει ως «πρόσκληση» για κάποιον που ψάχνει εύκολη λεία.

Αρκετές διαρρήξεις αυτοκινήτων δεν γίνονται επειδή ο δράστης γνωρίζει ότι υπάρχει κάτι πολύτιμο στο εσωτερικό, αλλά επειδή πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει κάτι αξίας. Ακόμα και αν δεν υπάρχει κάτι εμφανές, όπως μια τσάντα στο πίσω κάθισμα, ένα μπουφάν ή μια βάση κινητού στο παρμπρίζ, το κλειστό ντουλαπάκι μπορεί να τραβήξει την προσοχή, αφού θεωρείται ένα από τα σημεία του αυτοκινήτου όπου μπορεί να έχουν τοποθετηθεί χρήματα, έγγραφα, γυαλιά, ηλεκτρονικές συσκευές ή άλλα αντικείμενα.

Αφήνοντας το ντουλαπάκι ανοιχτό και εμφανώς άδειο, ο οδηγός δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι για να κλαπεί. Δεν είναι φυσικά μια απόλυτη ασπίδα προστασίας, ούτε σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν ενδέχεται να γίνει στόχος. Μπορεί όμως να αποθαρρύνει έναν δράστη που ψάχνει εύκολη λεία, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, και διαλέγει στην τύχη οχήματα.

Το σημαντικό είναι να μην μπερδεύεται η συγκεκριμένη συμβουλή με την αμέλεια. Το ανοιχτό ντουλαπάκι έχει νόημα μόνο όταν δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Έγγραφα του αυτοκινήτου, προσωπικά αντικείμενα, χρήματα, κάρτες, κλειδιά, γυαλιά ηλίου ή ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να μένουν στο όχημα, ακόμη κι αν είναι κρυμμένα. Οι συνηθισμένες «κρυψώνες», όπως κάτω από το κάθισμα ή στον χώρο αποσκευών, δεν είναι τόσο έξυπνες όσο νομίζουν πολλοί οδηγοί, αφού οι δράστες γνωρίζουν πολύ καλά πού να ψάξουν.

Εξίσου σημαντικό είναι το αυτοκίνητο να κλειδώνεται πάντα σωστά. Παράθυρα, ηλιοροφή, πόρτες και πορτμπαγκάζ πρέπει να ελέγχονται πριν απομακρυνθεί ο οδηγός, ενώ στα αυτοκίνητα με keyless σύστημα χρειάζεται προσοχή και στο πού φυλάσσεται το κλειδί. Αν βρίσκεται πολύ κοντά στο όχημα ή στην είσοδο του σπιτιού, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κλοπής μέσω ηλεκτρονικής αναμετάδοσης σήματος.

Ρόλο παίζει και το σημείο στάθμευσης. Ένα καλά φωτισμένο, ορατό και πολυσύχναστο σημείο είναι σαφώς προτιμότερο από έναν σκοτεινό παράδρομο ή ένα απομονωμένο πάρκινγκ. Όπου υπάρχει δυνατότητα, η χρήση κλειστού γκαράζ παραμένει η πιο ασφαλής επιλογή, αρκεί φυσικά το αυτοκίνητο να μπαίνει μέσα και να μη μένει παρκαρισμένο απλώς μπροστά από αυτό.

Πηγή: carandmotor.gr