Ο Λευτέρης Πανταζής για το σουβλατζίδικό του: «Θα φτιάξω ποντιακή σάλτσα της μάνας μου, ο κόσμος θα κάνει ουρές»

Όπως σχολίασε ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, ετοιμάζεται να ανοίξει αλυσίδα με σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, καθώς στον χώρο της εστίασης έχει εργαστεί πολλά χρόνια πίσω.

Αυτό που θα κάνει τη διαφορά, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η μυστική ποντιακή σάλτσα της μητέρας του, της οποίας γνωρίζει τη συνταγή και που θα ξετρελάνει τους Θεσσαλονικείς.

Λευτέρης Πανταζής: «Μου έκανε ο κουμπάρος μου μια πρόταση»

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στην αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή «Στη Σέντρα», με απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Buongiorno».

Όπως διευκρίνισε, το απαιτητικό του πρόγραμμα δεν θα του επιτρέπει να ασχολείται ενεργά με το μαγαζί:

«Ετοιμάζω 3-4 σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, μου έκανε ο κουμπάρος μου μια πρόταση και του είπα "κοίταξέ το, αν νομίζεις ότι μπορείς να αντεπεξέλθεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρχομαι εκεί να δουλεύω". Έχω κάνει σουβλατζής και την ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Η μαμά μου έκανε τις πίτες και εγώ τα τύλιγα και τα έψηνα. Έχω συνταγή, η σάλτσα είναι ποντιακή, της μάνας μου, αυτή θα φτιάξω, την ξέρω από τότε που δουλεύαμε. Ο κόσμος θα είναι ουρές».

Πάντα δραστήριος επιχειρηματικά

Ο Λευτέρης Πανταζής πάντα ήταν δραστήριος με την επιχειρηματικότητα. Έχει τοποθετήσει σημαντικά κεφάλαια σε αγορές, ανακαινίσεις και ενοικιάσεις πολυτελών ακινήτων και οικοπέδων, κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας.

Παλαιότερα είχε κυκλοφορήσει τη δική του προσωπική σειρά αρωμάτων. Η κίνηση αυτή σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, αποφέροντάς του κέρδη εκατομμυρίων δραχμών μέσα σε ελάχιστους μήνες.

Πηγή: iefimerida.gr