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Κάλια Ελευθερίου: Ανέβηκε στο «Career Ladder» και έκλεψε την παράσταση (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Κύπρια ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε μόνη της με τι ασχολείται, με τον παρουσιαστή να τη χαρακτηρίζει «την πιο υπερενεργητική καλεσμένη που υπήρξε ποτέ»

Μια ακόμη viral στιγμή χάρισε στο κοινό η Κάλια Ελευθερίου, η οποία έκανε την εμφάνισή της στη γνωστή εκπομπή του TikTok «Career Ladder», κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τον ενθουσιασμό και την εκρηκτική της παρουσία.

Η Κύπρια ραδιοφωνική παραγωγός και δημιουργός περιεχομένου εμφανίστηκε στο επεισόδιο 633 της εκπομπής και ανέβηκε στη χαρακτηριστική σκάλα του παρουσιαστή Max Klymenko.

Όπως συμβαίνει σε κάθε επεισόδιο, ο παρουσιαστής επιχείρησε, μέσα από διαδοχικές ερωτήσεις, να μαντέψει σε διάστημα δύο λεπτών το επάγγελμα της καλεσμένης του.

Ο Max Klymenko, ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει εγκαίρως με τι ασχολείται η Κάλια Ελευθερίου, καθώς λίγο πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος εκείνη αποκάλυψε με ενθουσιασμό τη δουλειά της.

Η έντονη προσωπικότητά της δεν πέρασε απαρατήρητη από τον παρουσιαστή, ο οποίος έγραψε στην περιγραφή του βίντεο: «Η πιο υπερενεργητική καλεσμένος που υπήρξε ποτέ».

Δείτε το βίντεο:

@maxklymenko

Ep. 633 - Career Ladder 🪜 The most hyper guest ever? 🇨🇾 #careers #careeradvice #careerladder #jobs #interesting

♬ original sound - Max Klymenko

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Λογότυπο Altamira

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