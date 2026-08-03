Κάλια Ελευθερίου: Ανέβηκε στο «Career Ladder» και έκλεψε την παράσταση (βίντεο)

Μια ακόμη viral στιγμή χάρισε στο κοινό η Κάλια Ελευθερίου, η οποία έκανε την εμφάνισή της στη γνωστή εκπομπή του TikTok «Career Ladder», κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τον ενθουσιασμό και την εκρηκτική της παρουσία.
Η Κύπρια ραδιοφωνική παραγωγός και δημιουργός περιεχομένου εμφανίστηκε στο επεισόδιο 633 της εκπομπής και ανέβηκε στη χαρακτηριστική σκάλα του παρουσιαστή Max Klymenko.
Όπως συμβαίνει σε κάθε επεισόδιο, ο παρουσιαστής επιχείρησε, μέσα από διαδοχικές ερωτήσεις, να μαντέψει σε διάστημα δύο λεπτών το επάγγελμα της καλεσμένης του.
Ο Max Klymenko, ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει εγκαίρως με τι ασχολείται η Κάλια Ελευθερίου, καθώς λίγο πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος εκείνη αποκάλυψε με ενθουσιασμό τη δουλειά της.
Η έντονη προσωπικότητά της δεν πέρασε απαρατήρητη από τον παρουσιαστή, ο οποίος έγραψε στην περιγραφή του βίντεο: «Η πιο υπερενεργητική καλεσμένος που υπήρξε ποτέ».
Δείτε το βίντεο:
@maxklymenko
Ep. 633 - Career Ladder 🪜 The most hyper guest ever? 🇨🇾 #careers #careeradvice #careerladder #jobs #interesting♬ original sound - Max Klymenko