«Κόλλησε» στο 40αρι ο υδράργυρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει περίπου τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 14:00, αύριο 6 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 16:30 της ίδιας ημέρας.

Πρόγνωση του καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα δυτικά και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ως βορειοδυτικοί και στα δυτικά βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.