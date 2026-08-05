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Ρωσία: Έκρηξη στο αυτοκίνητο διευθυντή εργοστασίου drones – Νεκρός ο οδηγός, στην Εντατική ο ίδιος (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στην Εντατική και σε κρίσιμη κατάσταση ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ – Η εταιρεία του κατασκευάζει drones που χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία

Ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας τραυματίσθηκε και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ, μεταδίδει η Kommersant επικαλούμενη μη κατονομαζόμενη πηγή.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μεταδίδει επικαλούμενο νοσοκομειακή πηγή ότι ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντής της εταιρείας Uraldronzavod, βρίσκεται στην Εντατική και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ «βρίσκεται στην Εντατική σε σοβαρή κατάσταση, οι γιατροί αγωνίζονται να τον κρατήσουν στην ζωή», δήλωσε μία πηγή.

Διεξάγεται έρευνα για απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με το TASS

Η εταιρεία Uraldronzavod έχει τεθεί υπό καθεστώς ευρωπαϊκών και αμερικανικών κυρώσεων λόγω της υποστήριξης στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Έχει ως έδρα το Γεκατερίνμπουργκ και παράγει το drone FPV Upyr που χρησιμοποιείται κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

Η εταιρεία και ο διευθυντής της «έχουν προσελκύσει την προσοχή του ίδιου του προέδρου Πούτιν και απολαμβάνουν την ανεπιφύλακτη υποστήριξη του ρωσικού υπουργείου Άμυνας», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ παρουσίασε το 2024 τα drones του στον Ρώσο πρόεδρο, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα.

Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας, ο Αντρέι Τσερεζόφ, τραυματίσθηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στην Τούλα της δυτικής Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ

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