Ρωσία: Έκρηξη στο αυτοκίνητο διευθυντή εργοστασίου drones – Νεκρός ο οδηγός, στην Εντατική ο ίδιος (βίντεο)

Ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας τραυματίσθηκε και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ, μεταδίδει η Kommersant επικαλούμενη μη κατονομαζόμενη πηγή.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μεταδίδει επικαλούμενο νοσοκομειακή πηγή ότι ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντής της εταιρείας Uraldronzavod, βρίσκεται στην Εντατική και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ «βρίσκεται στην Εντατική σε σοβαρή κατάσταση, οι γιατροί αγωνίζονται να τον κρατήσουν στην ζωή», δήλωσε μία πηγή.

⚡️❗️BREAKING: Vladimir Tkachuk, head of Ural Drone Factory, developer of the Russian Upyr FPV drone and founder of the pro-war channel Povyorotnye na Voyne, has been critically wounded in a car bombing near Yekaterinburg.



An explosive device planted beneath his Mercedes… pic.twitter.com/FaenMtVCVP — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 5, 2026

Διεξάγεται έρευνα για απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με το TASS

Η εταιρεία Uraldronzavod έχει τεθεί υπό καθεστώς ευρωπαϊκών και αμερικανικών κυρώσεων λόγω της υποστήριξης στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Έχει ως έδρα το Γεκατερίνμπουργκ και παράγει το drone FPV Upyr που χρησιμοποιείται κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

Η εταιρεία και ο διευθυντής της «έχουν προσελκύσει την προσοχή του ίδιου του προέδρου Πούτιν και απολαμβάνουν την ανεπιφύλακτη υποστήριξη του ρωσικού υπουργείου Άμυνας», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

🇷🇺Yekaterinburg, a car exploded, belonging to the director of a Russian company that manufactures FPV drones, who also runs a military channel with 600,000 subscribers.



The injured man is in the intensive care unit in a serious condition. pic.twitter.com/rJx3xi3jWQ — Karl 12½1/4❾¾™ (@Carolus_XII_Rex) August 5, 2026

Ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ παρουσίασε το 2024 τα drones του στον Ρώσο πρόεδρο, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα.

Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας, ο Αντρέι Τσερεζόφ, τραυματίσθηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στην Τούλα της δυτικής Ρωσίας.

The car of the general director of Russia's Ural Drone Plant, Vladimir Tkachuk, was blown up near the city of Yekaterinburg in central Russia on Wednesday.



He suffered serious injuries a result of this apparent assassination attempt and was transferred to the intensive care… pic.twitter.com/ssZKHdqqz7 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) August 5, 2026

Πηγή: ΑΠΕ