Κόμματα: 26+3 διεκδικούν έδρες στη Βουλή
Με τη συγκέντρωση 300 υπογραφών και την καταβολή €2.000, οποιοσδήποτε μπορεί να εγγράψει πολιτικό κόμμα στην Κύπρο, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες οργανωτικές ή οικονομικές υποδομές
Το πολιτικό τοπίο της Κύπρου εμπλουτίζεται συνεχώς: Εκτός από τα 26 εγγεγραμμένα κόμματα, τρία νέα κόμματα, μεταξύ αυτών το «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» του Φειδία Παναγιώτου και το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» του Χριστόφορου Τορναρίτη, περιμένουν την επίσημη έγκριση για να τρέξουν στην κούρσα των βουλευτικών εκλογών
