Κόμματα: 26+3 διεκδικούν έδρες στη Βουλή

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Με τη συγκέντρωση 300 υπογραφών και την καταβολή €2.000, οποιοσδήποτε μπορεί να εγγράψει πολιτικό κόμμα στην Κύπρο, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες οργανωτικές ή οικονομικές υποδομές

Το πολιτικό τοπίο της Κύπρου εμπλουτίζεται συνεχώς: Εκτός από τα 26 εγγεγραμμένα κόμματα, τρία νέα κόμματα, μεταξύ αυτών το «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» του Φειδία Παναγιώτου και το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» του Χριστόφορου Τορναρίτη, περιμένουν την επίσημη έγκριση για να τρέξουν στην κούρσα των βουλευτικών εκλογών

Σε μια σταλιά τόπο όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, που δεν ξεπερνά συνολικά το ένα εκατομμύριο κατοίκους σε πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών, μετρούμε ήδη 26 πολιτικά κόμματα. Και όπως όλα δείχνουν, σύντομα, στο μητρώο των πολιτικών κομμάτων, θα προστεθούν άλλα τρία κόμματα, μεταξύ αυτών και το κόμμα του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, τα πολιτικά κόμματα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν εκπροσώπηση στη Βουλή, είτε καταρτίζοντας πλήρες ψηφοδέλτιο είτε επιλέγοντας μερική κάθοδο σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες. Ο αριθμός των πολιτικών κομμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός σε αναλογία με το μέγεθος του εκλογικού Σώματος. Γεγονός που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, και στις σχετικά απλοποιημένες διαδικασίες που προβλέπονται για την ίδρυση και λειτουργία ενός πολιτικού σχηματισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αρκεί, βασικά, η συγκέντρωση 300 υπογραφών και η καταβολή ποσού ύψους €2.000 για την εγγραφή ενός πολιτικού κόμματος, χωρίς ιδιαίτερες οργανωτικές και οικονομικές απαιτήσεις. Τα 26...

ΔΗΣΥΓΓ ΑΚΕΛΠρόεδρος ΔΗΚΟΠρόεδρος ΔΗΣΥΚίνημα Οικολόγων - Συνεργασία ΠολιτώνΥποψήφιος βουλευτήςΚίνημα ΟικολόγωνΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΔΗΠΑΕΔΕΚΔΗΚΟΑΚΕΛΕΛΑΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ

