Ο επικίνδυνος κόσμος της λαθροθηρίας: Από τη βόμβα του 1999 στις σημερινές επιθέσεις
Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι υπήρξαν περιπτώσεις με «χολιγουντιανές» επιχειρήσεις του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας, με εφόδους σε περιφραγμένους χώρους με ελικόπτερο και εξώδικα πρόστιμα πέραν των €100 χιλιάδων.
Λαθροθήρες καίνε οχήματα και στρέφουν το όπλο στους θηροφύλακες - Το οργανωμένο έγκλημα δραστηριοποιείται κυρίως στην παράνομη παγίδευση αμπελοπουλιών
