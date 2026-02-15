Ο επικίνδυνος κόσμος της λαθροθηρίας: Από τη βόμβα του 1999 στις σημερινές επιθέσεις

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι υπήρξαν περιπτώσεις με «χολιγουντιανές» επιχειρήσεις του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας, με εφόδους σε περιφραγμένους χώρους με ελικόπτερο και εξώδικα πρόστιμα πέραν των €100 χιλιάδων.

Στις 23 Μαρτίου του 1999 δολοφονήθηκε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας, Σάββας Σάββα, με βόμβα που τοποθετήθηκε στο όχημά του. Το περιστατικό συνέβη το πρωί, μπροστά στα έντρομα μάτια πολιτών, στην πολυσύχναστη λεωφόρο Μακαρίου στη Λεμεσό. Ο αδερφός του θύματος επέρριψε ευθύνες στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας δεχόταν απειλές και είχε ενημερώσει σχετικά την Αστυνομία, χωρίς όμως να γίνει κάτι. Σημειώνεται ότι προηγήθηκε περιστατικό ρίψης πυροβολισμών εναντίον της οικίας του Σάββα Σάββα. Μετά τους πυροβολισμούς τοποθετήθηκε βόμβα έξω από την οικία του γαμπρού του Σάββα Σάββα, ο οποίος υπηρετούσε, επίσης, στην Υπηρεσία Θήρας. Ο Σάββας Σάββα είχε τοποθετηθεί προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας το 1997 και είχε εξαγγείλει δυναμικά μέτρα για πάταξη της λαθροθηρίας. Για τη δολοφονία του τέθηκε υπό σύλληψη ένας 25χρονος. Ακολούθησε η σύλληψη ακόμη δύο προσώπων. Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια αλλά τελικά δεν διεξήχθη δίκη και ο φάκελος της υπόθεσης αποσύ...

