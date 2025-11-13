H... ακραία αξία του ρολογιού που φορούσε ο Κριστιάνο στην πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του

Τρία χρόνια μετά τη συνέντευξη που είχε κάνει... πάταγο στον Πιρς Μόργκαν, όταν δήλωνε προδομένος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάθισε ξανά απέναντι στον διάσημο Βρετανό δημοσιογράφο και προκάλεσε ξανά αίσθηση με όσα δήλωσε.

Και όχι μόνο με όσα δήλωσε, αλλά και με αυτά που φορούσε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Όπως, δηλαδή, το πολυτελές διαμαντένιο ρολόι του αξίας περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ!

Ο Ρονάλντο, έτσι κι αλλιώς, δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει επίδειξη του πλούτου του, σε κάθε ευκαιρία, καμαρώνει για τα supercars του και δείχνει την αγάπη του για τα κοσμήματα και τα ρολόγια.

Κατά τη διάρκεια τη συνέντευξης με τον Μόργκαν, λοιπόν, αποφάσισε να φορέσει ένα Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, που είναι φτιαγμένο από λευκόχρυσο 18 καρατίων.

Υπάρχουν μόνο 18 εκδόσεις του ρολογιού σε όλο τον κόσμο, γεγονός που κάνει τον Ρονάλντο να ξεχωρίζει. Διαθέτει δείκτη δεκαδικών λεπτών και δύο τριπλούς άξονες τουρμπιγιόν, που βοηθούν στην αύξηση της ακρίβειας.

Το ρολόι έχει διακοσμηθεί με περισσότερα από 360 διαμάντια και οι θαυμαστές του δεν μπορούσαν παρά να μείνουν άφωνοι με την κομψότητά του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε για όλους και για όλα και μεταξύ άλλων και για την περιουσία του, τις επενδύσεις του και τη σχέση του με την πολυτέλεια.

«Δισεκατομμυριούχος από την περασμένη εβδομάδα; Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαι δισεκατομμυριούχος εδώ και αρκετά χρόνια. Το να γίνω δισεκατομμυριούχος ήταν ένας από τους κύριους στόχους μου. Είμαι ο μόνος δισεκατομμυριούχος στο ποδόσφαιρο, οι αριθμοί δεν λένε ψέματα» είπε χαμογελώντας ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν άφησε ποτέ τίποτα στην τύχη. «Η περιουσία μου δεν είναι αποτέλεσμα τύχης. Η καριέρα μου ήταν πάντα σχεδιασμένη και ελεγχόμενη. Κάθε απόφαση χρησίμευσε για να χτίσω την αυτοκρατορία μου» παραδέχθηκε.

Η πιο ακριβή αγορά που έχει κάνει ο Ρονάλντο

Όταν ρωτήθηκε από τον Βρετανό δημοσιογράφο για το πιο ακριβό πράγμα που είχε αγοράσει ποτέ, ο παίκτης της Αλ Νασρ έπρεπε να το σκεφτεί για μια στιγμή, αλλά αποκάλυψε ότι ήταν ένα αεροπλάνο.

«Το πιο ακριβό πράγμα που έχω αγοράσει ποτέ; Ένα αεροπλάνο, ναι. Έχω τα αεροπλάνα μου από τότε που ήμουν 30 ετών, αλλά τα άλλαξα πριν από ένα χρόνο, οπότε ήταν λίγο ακριβά. Έχω ένα [Bombardier] Global Express [μοντέλο 6500]», είπε, προσθέτοντας ότι κόστισε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ και είναι προσαρμοσμένο.