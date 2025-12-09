Ο πρόεδρος της FIFA παίρνει λιβανέζικη υπηκοότητα με προεδρικό διάταγμα - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

Οργή μεταξύ των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών στον Λίβανο που αγωνίζονται για το δικαίωμα κληρονομιάς της υπηκοότητας μέσω των μητέρων έχει προκαλέσει η απόφαση να δοθεί στον Τζιάνι Ινφαντίνο λιβανέζικη υπηκοότητα με προεδρικό διάταγμα.

Στον Λίβανο η υπηκοότητα αποκτάται μόνο από Λιβανέζο πατέρα ή μέσω μιας εξαιρετικής διαδικασίας, από την οποία επωφελήθηκε ο Ινφαντίνο χάρη σε προεδρικό διάταγμα που θα υπογραφεί από τον Ζοζέφ Αούν μετά την ολοκλήρωση των τελικών νομικών διατυπώσεων. Επισήμως, η απόφαση αυτή ελήφθη «επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο που προσφέρει υπηρεσίες στον Λίβανο».

«Είναι μεγάλη μου τιμή, φυσικά, που έγινα Λιβανέζος. Είμαι Λιβανέζος εδώ και πολλά χρόνια, επειδή η σύζυγός μου είναι Λιβανέζα», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Με τη σύζυγό του, Λίνα Αλ-Ασκάρ, έχουν τέσσερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν λιβανέζικη υπηκοότητα, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας, καθώς ο Ινφαντίνο έχει ιταλική και ελβετική καταγωγή.

