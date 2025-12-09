Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο πρόεδρος της FIFA παίρνει λιβανέζικη υπηκοότητα με προεδρικό διάταγμα - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο παίρνει λιβανέζικη υπηκοότητα με προεδρικό διάταγμα παρόλες τις αυστηρές προϋποθέσεις για την αποκτήση της. Είναι παντρεμένος με Λιβανέζα, ενώ τα τέσσερα παιδιά τους δεν κατέχουν την υπηκοότητα.

Οργή μεταξύ των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών στον Λίβανο που αγωνίζονται για το δικαίωμα κληρονομιάς της υπηκοότητας μέσω των μητέρων έχει προκαλέσει η απόφαση να δοθεί στον Τζιάνι Ινφαντίνο λιβανέζικη υπηκοότητα με προεδρικό διάταγμα.

Στον Λίβανο η υπηκοότητα αποκτάται μόνο από Λιβανέζο πατέρα ή μέσω μιας εξαιρετικής διαδικασίας, από την οποία επωφελήθηκε ο Ινφαντίνο χάρη σε προεδρικό διάταγμα που θα υπογραφεί από τον Ζοζέφ Αούν μετά την ολοκλήρωση των τελικών νομικών διατυπώσεων. Επισήμως, η απόφαση αυτή ελήφθη «επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο που προσφέρει υπηρεσίες στον Λίβανο».

«Είναι μεγάλη μου τιμή, φυσικά, που έγινα Λιβανέζος. Είμαι Λιβανέζος εδώ και πολλά χρόνια, επειδή η σύζυγός μου είναι Λιβανέζα», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο. 

Με τη σύζυγό του, Λίνα Αλ-Ασκάρ, έχουν τέσσερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν λιβανέζικη υπηκοότητα, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας, καθώς ο Ινφαντίνο έχει ιταλική και ελβετική καταγωγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

