Γιάννης Λαουρή (υποψήφιος βουλευτής): Η Άμεση Δημοκρατία δεν ανήκει σε αριστερά ή δεξιά - Δεν είμαστε κλασσικό κόμμα (ηχητικό)

Ο Νευροεπιστήμονας και υποψήφιος με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ανέφερε ότι το νέο πολιτικό σχήμα δεν λειτουργεί ως ένα κλασικό κόμμα, αλλά επιχειρεί να διαμορφώσει τις θέσεις του με βάση τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Όπως εξήγησε, η φιλοσοφία του κόμματος αντλεί έμπνευση από την έννοια της άμεσης συμμετοχής των πολιτών, όπως αυτή συναντάται στην Αρχαία Αθήνα. Σημείωσε ότι οι θέσεις του κόμματος θα διαμορφώνονται με τρόπο που να απαντά στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι με βάση προκαθορισμένα ιδεολογικά σχήματα.

Ο ίδιος μιλώντας για τις θέσεις που πρέπει να έχει ένα κόμμα, αναφέρθηκσε στο παράδειγμα του ζητήματος της ακρίβειας, που όπως είπε αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους πολίτες, σημειώνοντας ότι μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας ζει στα όρια της. Όπως δήλωσε ο κ. Λαούρη, αυτό αποτελεί και τον μπούσουλα για τη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια και το υδατικό.

Ο κ. Λαούρης ανέφερε επίσης ότι οι προτάσεις του κόμματος δεν θα περιορίζονται σε διορθωτικές κινήσεις για το παρόν. Όπως είπε, στόχος είναι να κατατεθούν αλλαγές και πολιτικές που θα έχουν διαχρονικό χαρακτήρα και δεν θα αποτελούν πρόχειρες λύσεις που απλώς μεταβάλλουν προσωρινά την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε ερώτηση για την ιδεολογική τοποθέτηση του κόμματος, απάντησε ότι η Άμεση Δημοκρατία δεν μπορεί να ενταχθεί στον παραδοσιακό ιδεολογικό χάρτη. Όπως είπε, πρόκειται για ένα ερώτημα που τέθηκε και πριν από δύο χρόνια, ωστόσο το κίνημα δεν αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό ή δεξιό, μάλιστα με δόση χιούμορ είπε πως «εμείς είμαστε σε άλλη διάσταση».

Αναφερόμενος στις πιθανές συνεργασίες στη Βουλή, δήλωσε ότι το κόμμα είναι υπέρ των συμμαχιών όπου αυτές χρειάζονται. Όπως σημείωσε, θα συνεργαστεί με όποιο κόμμα απαιτείται για την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών.

Την ίδια ώρα παραδέχθηκε ότι στο εσωτερικό του κινήματος μπορεί να υπάρχουν στελέχη με διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Όπως είπε, αυτή ακριβώς είναι και η πρόκληση για το κόμμα, να μπορέσει να συνθέσει αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Ως παράδειγμα ανέφερε το ΓεΣΥ, το οποίο, όπως σημείωσε, πολλοί θεωρούν αριστερό επίτευγμα, ωστόσο υλοποιήθηκε από μια δεξιά κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στη δομή του κόμματος, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διάκριση μεταξύ μελών και φίλων μέσα από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί το κίνημα. Όπως είπε, σε μεταγενέστερο στάδιο ενδεχομένως να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ εγγεγραμμένων μελών και φίλων.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος για τη θέση του προέδρου του κόμματος, ωστόσο όπως ανέφερε υπάρχουν άτομα που ενδιαφέρονται πέραν του Φειδία Παναγιώτου.

Τέλος ανέφερε ότι υπάρχει ήδη καταστατικό, το οποίο έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, το καταστατικό ετοιμάστηκε αρχικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο στο μέλλον ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Όπως πρόσθεσε, οι καταστατικές τροποποιήσεις θα γίνουν στον κατάλληλο χρόνο.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Γιάννη Λαουρή στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΡΗΣ 16-03-2026