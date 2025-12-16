Η Αντζελίνα Τζολί ποζάρει στο γαλλικό ΤΙΜΕ και αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ουλή της, 12 χρόνια μετά τη μαστεκτομή

Στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους της γαλλικής έκδοσης του περιοδικού TIME, η Αντζελίνα Τζολί εμφανίζεται σε μια σπάνια και προσωπική συνέντευξη, στην οποία αποκαλύπτει τις πιο ευαίσθητες πτυχές της ζωής της.

Η διάσημη ηθοποιός και ανθρωπίστρια, γνωστή για τις σημαντικές της δράσεις, μιλά για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, την οικογένειά της, και την αδιάκοπη δέσμευσή της στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Η συνέντευξη, που θα δημοσιευτεί στις 18 Δεκεμβρίου, φωτίζει τις προσωπικές της εμπειρίες και εξηγεί τη σύνδεση της νέας της ταινίας, Couture, με το δικό της ταξίδι. Η ηθοποιός δεν διστάζει να αποκαλύψει την ουλή της από την προληπτική μαστεκτομή που υπεβλήθη το 2013, ελπίζοντας να ενισχύσει τη συνείδηση γύρω από τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

Αυτή η δημόσια αποκάλυψη, που είχε προκαλέσει αίσθηση πριν από 12 χρόνια, οδήγησε σε αύξηση των προληπτικών ελέγχων στη Γαλλία κατά 20%, καθιστώντας το φαινόμενο της «Αντζελίνας» σημαντικό παράγοντα ευαισθητοποίησης στο πεδίο της δημόσιας υγείας.

Ανθρωπιστική δράση και στήριξη των ευάλωτων κοινοτήτων

Πέρα από την προσωπική της ιστορία, η Αντζελίνα Τζολί συζητά επίσης τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική της δράση. Η ηθοποιός, η οποία είναι ιδρύτρια των οργανισμών Kids in Need of Defense (KIND) και Atelier Jolie, και συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για πάνω από 20 χρόνια, τονίζει τη σημασία της στήριξης των ευάλωτων κοινοτήτων παγκοσμίως. Σε αυτή τη συνέντευξη, υπογραμμίζει ότι οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται στη τοπική ηγεσία και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κοινοτήτων.

Η Τζολί επισημαίνει πως η πραγματική βοήθεια δεν είναι μόνο θέμα πόρων, αλλά κυρίως θέμα συνεργασίας και κατανόησης των πολιτιστικών και κοινωνικών παραμέτρων που καθορίζουν τις ανάγκες των ανθρώπων σε κάθε περιοχή του κόσμου.

Πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Η Τζολί επανέρχεται και στο ζήτημα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού, επισημαίνοντας τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης και των προληπτικών εξετάσεων. Στη Γαλλία, κάθε χρόνο καταγράφονται σχεδόν 20.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, πολλές από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσω τακτικών ελέγχων. Η διάσημη ηθοποιός αναφέρεται στην ανάγκη για ετήσιους γυναικολογικούς ελέγχους, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για γυναίκες ηλικίας 50-74 ετών και την αυτοεξέταση του μαστού ως συμπληρωματικό μέτρο.

Πηγή: iefimerida.gr