Duffy: Η αληθινή ιστορία της απαγωγής της, για πρώτη φορά στην οθόνη

Η Duffy, η Ουαλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που σημείωσε τεράστια επιτυχία με το «Mercy» το 2008 και στη συνέχεια αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, πρόκειται να διηγηθεί την ιστορία της σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Disney+.

Η ανακοίνωση έγινε στο Φεστιβάλ Series Mania στη Λιλ της Γαλλίας από την επικεφαλής περιεχομένου του Disney+, 'Αντζελα Τζέιν (Angela Jain) κατά τη διάρκεια ομιλίας της. Όπως αναφέρει το Variety, το 2020, η καλλιτέχνις αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε αποσυρθεί από τη μουσική το 2011, αφού έπεσε θύμα απαγωγής και βιασμού.

Η Duffy «εξαφανίστηκε από προσώπου γης και δεν έχει μιλήσει πραγματικά για το τι συνέβη εκείνη την περίοδο, εκτός από μια ανάρτηση στα social media πριν από περίπου πέντε ή έξι χρόνια», σημείωσε η επικεφαλής της πλατφόρμας, χαρακτηρίζοντας το ντοκιμαντέρ παραγωγής της Hulu Original ως ένα «πραγματικά ισχυρό πρότζεκτ».

«Μας εμπιστεύτηκε την ιστορία της, επομένως έχουμε τη μεγάλη ευθύνη να τη χειριστούμε με προσοχή και ευαισθησία, καθώς μιλάει για όσα της συνέβησαν για πρώτη φορά», πρόσθεσε η Tζέιν.

Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γκιλ Κάλαν (Gill Callan), θα ξεκινήσουν σύντομα.

Το φιλμ θα ξετυλίξει την ιστορία της Duffy, «από την παιδική της ηλικία στην Ουαλία, την ξαφνική φήμη που απέκτησε και την αποχώρησή της από τη δημόσια ζωή μετά την οδυνηρή εμπειρία της», σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

 «Θα περιλαμβάνει επίσης πλούσιο αρχειακό υλικό, καθώς και συνεντεύξεις με την οικογένεια, τους φίλους και στενούς συνεργάτες της από τη μουσική βιομηχανία».

Μετά την αρχική αποκάλυψη, η Duffy μοιράστηκε λεπτομέρειες για την απαγωγή σε μια ανάρτηση 3.000 λέξεων στον ιστότοπό της.

 «Ήταν τα γενέθλιά μου, με νάρκωσαν σε ένα εστιατόριο, με κράτησαν υπό την επήρεια ναρκωτικών για τέσσερις εβδομάδες και με μετέφεραν σε μια ξένη χώρα», έγραψε. Ο δράστης, του οποίου το όνομα δεν αποκάλυψε, «έκανε έμμεσες ομολογίες ότι ήθελε να με σκοτώσει».

Η Duffy συνέχισε: «Δεν ένιωθα ασφαλής να πάω στην αστυνομία. Ένιωθα ότι αν κάτι πήγαινε στραβά, θα ήμουν νεκρή. Δεν μπορούσα να ρισκάρω μια κακή διαχείριση της υπόθεσης ή να βγει στις ειδήσεις όσο βρισκόμουν σε κίνδυνο. Έπρεπε πραγματικά να ακολουθήσω το ένστικτό μου».

Τελικά, μίλησε στην αστυνομία, αλλά δήλωσε στην ανάρτησή της ότι από τότε αισθάνεται «παγωμένη». Σχετικά με το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη μουσική, η Duffy είχε εξομολογηθεί τότε: «Το κάνω αυτό για να λυτρωθώ, για να απελευθερωθεί ολόκληρο το είναι μου. Τι θα ακολουθήσει, μένει να δούμε».

Πηγή: skai.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

