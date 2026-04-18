Άλεκ Μπάλντουιν: Αντιμέτωπος με νέα δίκη για φερόμενη αμέλεια στα μοιραία γυρίσματα της ταινίας «Rust»

Ο Άλεκ Μπάλντουιν θα δικαστεί σε αστική υπόθεση, στην οποία κατηγορείται ότι πυροβόλησε εξ αμελείας με όπλο στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», με αποτέλεσμα τον θάνατο την διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας, όπως αποφάσισε δικαστής την Παρασκευή.

Ο Σεργκέι Σβετνόι, υπεύθυνος φωτισμού στα γυρίσματα στο Νέο Μεξικό, ο οποίος υπέβαλε την αγωγή εναντίον του Μπάλντουιν και της Rust Movie Productions, ισχυρίστηκε ότι υπέστη ψυχική οδύνη λόγω του περιστατικού με τους πυροβολισμούς το 2021.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, Μορίς Λάιτερ, ενέκρινε την Παρασκευή δύο από τις αξιώσεις του Σβετνόι – αμέλεια και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής οδύνης – ώστε να προχωρήσουν.

Η νέα δίκη εις βάρος του Άλεκ Μπάλντουιν

«Μια λογική επιτροπή θα μπορούσε να κρίνει ότι ο Μπάλντουιν αγνόησε απερίσκεπτα την πιθανότητα ότι το να στρέψει ένα όπλο προς την κατεύθυνση κάποιου, με το δάχτυλό του στη σκανδάλη, θα προκαλούσε συναισθηματική οδύνη», έγραψε ο Λάιτερ στην συνοπτική του απόφαση.

Όσον αφορά την αξίωση για αμέλεια, ο Λάιτερ έγραψε ότι, ενώ άλλοι ήταν υπεύθυνοι για τον ασφαλή χειρισμό και τη λειτουργία ενός πυροβόλου όπλου στο πλατό, αυτό «δεν απαλλάσσει τον κ. Μπάλντουιν από το καθήκον του να φροντίζει» τον Σβετνόι.

Ο Σβετνόι ισχυρίστηκε επίσης ότι η σφαίρα που χτύπησε θανάσιμα τη διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας «Rust», Χαλίνα Χάτσινς, τον απέφυγε για λίγα μόνο εκατοστά. Ο Λάιτερ απέρριψε τον ισχυρισμό του Σβετνόι για επίθεση, κρίνοντας ότι δεν παρουσίασε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι ο Μπάλντουιν «είχε την πρόθεση να προκαλέσει βλάβη» σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε άλλο.

Έχουν κατατεθεί αρκετές αγωγές σε σχέση με το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκήθηκαν από άλλα μέλη του συνεργείου της ταινίας «Rust» και τον σύζυγο της Χάτσινς, οι οποίες τελικά διευθετήθηκαν χωρίς να φτάσουν σε δίκη και χωρίς παραδοχή ευθύνης.

Η Χάτσινς σκοτώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2021, όταν πυροβολήθηκε από τον Μπάλντουιν ενώ αυτός εξασκούνταν στη χρήση ενός περίστροφου. Το όπλο, το οποίο ο Μπάλντουιν πίστευε ότι περιείχε ψεύτικες σφαίρες, στην πραγματικότητα περιείχε μια πραγματική σφαίρα. Ο σκηνοθέτης Τζόελ Σούζα επίσης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πυροβολισμού, αλλά ανάρρωσε από τα τραύματά του.

Ο Μπάλντουιν αρνείται ότι πάτησε τη σκανδάλη.

Η υπόθεση

Η υπεύθυνη οπλισμού της ταινίας «Rust», Χάνα Γκουτιέρες, καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε σχέση με τον θάνατο της Χάτσινς το 2024. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι αυτή ήταν η «πηγή» της πραγματικής σφαίρας και ότι δεν είχε τηρήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας που αποσκοπούσαν στην προστασία του συνεργείου κατά το χειρισμό των πυροβόλων όπλων. Η Γκουτιέρες καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση, την ανώτατη ποινή για το αδίκημα, και έκτοτε έχει αποφυλακιστεί.

Η κατηγορία για ακούσια ανθρωποκτονία εναντίον του Μπάλντουιν, για την οποία ο ίδιος δήλωσε αθώος, απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης του το 2024, αφού η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι τα πυρομαχικά που περιήλθαν στα χέρια των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου που εμπλέκονταν στην έρευνα είχαν «αποκρυφθεί» από αυτές.

Η δικαστής Μέρι Μάρλοου Σόμερ δήλωσε ότι η παραβίαση της διαδικασίας αποκάλυψης στοιχείων από την πολιτεία, όσον αφορά την καθυστερημένη αποκάλυψη μιας συμπληρωματικής έκθεσης σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία για τα πυρομαχικά, «προκάλεσε περιττή καθυστέρηση στη διαδικασία» και ήταν «εξαιρετικά επιζήμια για τον κατηγορούμενο».

Απέρριψε την υπόθεση με επιφύλαξη, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μπάλντουιν δεν μπορεί να δικαστεί ξανά για την κατηγορία αυτή.

Στη συνέχεια, ο Μπάλντουιν υπέβαλε αγωγή για κακόβουλη δίωξη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εναγόμενοι ζητούν την απόρριψη της αγωγής του, υποστηρίζοντας στα δικαστικά έγγραφα ότι προστατεύονται από την εισαγγελική ασυλία και ότι ο Μπάλντουιν δεν κατάφερε να στοιχειοθετήσει την αγωγή του.

