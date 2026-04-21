Ο Απόστολος Γκλέτσος για την επιστροφή του στο θέατρο: «Νιώθω ότι ξαναβαφτίζομαι - Νομίζω μου πάει η κωμωδία»

Ο έμπειρος ηθοποιός επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι και τονίζει πως «ξαναβαφτίζεται από την αρχή», ενώ περιέγραψε πως έζησε το ξεκίνημα της καριέρας του με κάποια ελαφρότητα καθώς ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία.

Απόστολος Γκλέτσος: «Είχα μια ελαφράδα που δεν ξέρω από πού πήγαζε»

Αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε σε σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου και της τηλεόρασης που τον προσέγγισαν από πολύ νωρίς: «Υπάρχουν κύκλοι εύκολοι. Όσο προχωράς δυσκολεύει η πίστα. Για άλλους ξεκινάνε δύσκολα και μετά γίνεται πιο εύκολη. Ποτέ δεν ξέρεις από πάνω τι σχέδιο υπάρχει. Σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο. Δεν την είχα δει σαν δουλειά, αλλά σαν μια απασχόληση που με ενδιαφέρει πάρα πολύ», ανέφερε ο Απόστολος Γκλέτσος ο οποίος βρέθηκε στην εκπομπή Στούντιο 4 και συνέχισε λέγοντας: «Ξαφνικά γνωρίζεις ανθρώπους όπως ο Σταμάτης Φασουλής, όπως ο αείμνηστος Μανούσος Μανουσάκης, σε φωνάζουν αυτοί οι άνθρωποι και σου δίνουν δουλειά, ούτε 26 δεν ήμουνα. Το ότι μιλάς με τον Μανούσο Μανουσάκη για άλλους ήταν όνειρο ζωής. Δεν μπορούσαν να σταθούν μπροστά του 30ρηδες, ίσως και παραπάνω, κι εγώ έκανα δουλειά μαζί του, το θεωρούσα δεδομένο αυτό με μια ελαφράδα που δεν ξέρω από που πήγαζε, γιατί το είχε φέρει η ζωή».

Στη συνέχεια περιέγραψε ένα περιστατικό με έναν άλλον μεγάλο ηθοποιό με τον οποίο συνεργάστηκε: «Όταν βρήκα το μήνυμα του Νικήτα Τσακίρογλου ο οποίος ήταν κάτι άλλο, διαφορετικό, με Επίδαυρο κλπ. Ακούω στον τηλεφωνητή, δεν υπήρχαν κινητά, και βάζω στον τηλεφωνητή, γυρίζω Παναγίες… “Γεια σας είμαι ο Νικήτας Τσακίρογλου κ. Γκλέτσο, θέλω για μια συνεργασία θεατρική το χειμώνα” και λέω και ο Τσακίρογλου, κουβαλάει όλο αυτό, με θέλει και ο Τσακίρογλου; Αλλά όλα αυτά είναι τύχη».

«Θέλω να γυρίσω στη δουλειά που αγαπώ»

Για την επιστροφή του στο θέατρο ο Απόστολος Γκλέτσος επεσήμανε: «Θέλω να γυρίσω στη δουλειά μου. Στη δουλειά που αγαπώ. Και είναι σαν να ξαναβαφτίζομαι από την αρχή. Ένας ωραίος θίασος, ένα ωραίο έργο που το έχει γράψει ο Ντίνος Σπυρόπουλος «Λύκοι», στο Μικρό Παλλάς. Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ με πάρα πολύ κωμωδία σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Νομίζω μου πάει η κωμωδία. Είναι του σκηνοθέτη η παράσταση, δεν είναι των ηθοποιών. Το περιμένω κι εγώ να το δω, έχω αγωνία και ενθουσιασμό».

