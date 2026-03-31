H COSMOS Insurance και ο Δήμος Λευκωσίας φτιάχνουν έναν καλύτερο κόσμο για τα αδέσποτα ζώα!

Η COSMOS Insurance, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, παρουσίασε την Πέμπτη 26 Μαρτίου μια νέα πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό τη φροντίδα και την προστασία των τετράποδων συμπολιτών μας. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο κάτω διάζωμα της Πλατείας Ελευθερίας, το κοινό ενημερώθηκε για τα οργανωμένα σημεία σίτισης για αδέσποτες γάτες που βρίσκονται πλέον σε στρατηγικά σημεία στην πόλη.

Συγκεκριμένα, 21 ταΐστρες έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου, ενώ δημιουργήθηκαν και δύο οργανωμένα σημεία σίτισης, στον Πεδιαίο και στο Πάρκο Ολυμπιάδος. Παράλληλα, σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης και καθαρής σίτισης με την πολύτιμη συμβολή εθελοντών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Μαρία Αρκούδη, γνωστή για τις φιλοζωικές της πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, η οποία εμπνεύστηκε τις ταϊστρες και ταξίδεψε στην Κύπρο για να παρουσιάσει την ορθή χρήση τους. Στο πλευρό της είχε και παιδιά από το νηπιαγωγείο Φανερωμένης, καθώς η καλλιέργεια της φιλοζωικής οφείλει να ξεκινά από νωρίς.

Στον χαιρετισμό του, ο Χαράλαμπος Προύντζος, Δήμαρχος Λευκωσίας, τόνισε με τη σειρά του τη σημασία της στείρωσης στην υπεύθυνη διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, ενώ ο Κυριάκος Τυλλής, CEO και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της COSMOS Insurance, υπενθύμισε ότι η συμπεριφορά μας προς τα ζώα είναι δείκτης πολιτισμού. Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο και το “Nicosia Pet Friendly”, μια σύγχρονη σελίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα φιλοζωίας.

Μέσω της έμπρακτης στήριξής της για την υλοποίηση των οργανωμένων σημείων σίτισης, η COSMOS Insurance απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι μια σύγχρονη ασφαλιστική εταιρεία που δεν προσφέρει απλά καινοτόμα προϊόντα, όπως το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων petCARE, αλλά παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός κόσμου αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και ζώων.