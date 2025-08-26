Τρία κόλπα για να ξεπαγώσετε το κρέας χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Στην καθημερινή μαγειρική, η απόψυξη του κρέατος αποτελεί συχνά μια πρόκληση. Ενώ ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να προγραμματίσετε εκ των προτέρων και να το μεταφέρετε από την κατάψυξη στο ψυγείο 24 ώρες νωρίτερα, μερικές φορές αναζητούνται γρήγορες λύσεις.

Διάφορα κόλπα που υπόσχονται να επιταχύνουν τη διαδικασία έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν συνιστώνται όλα ως τα πλέον υγιεινά.

1. Το κόλπο των αγώγιμων μετάλλων

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες μεθόδους είναι η χρήση τηγανιών ή σανίδων από ανοξείδωτο χάλυβα. Η τεχνική περιλαμβάνει την τοποθέτηση κατεψυγμένου κρέατος ανάμεσα σε δύο μεταλλικές επιφάνειες για να αξιοποιηθούν οι ιδιότητες αγωγιμότητας θερμότητας.

Η μηχανικός τροφίμων Montse Meléndez το δοκίμασε στον λογαριασμό της στο Instagram: «Τοποθέτησα το κρέας ανάμεσα σε δύο σανίδες από ανοξείδωτο χάλυβα και ξεπάγωσε σε λιγότερο από 15 λεπτά». Εξήγησε ότι τα μέταλλα μεταφέρουν γρήγορα τη θερμότητα, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον χρόνο αναμονής.

Ωστόσο, διευκρινίζει ότι αυτός δεν είναι ένας πόρος που πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς: «Η ιδανική λύση είναι το ψυγείο ή ο φούρνος μικροκυμάτων σε λειτουργία απόψυξης. Αυτό το κόλπο μπορεί να είναι χρήσιμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά μόνο εάν το φαγητό δεν μείνει εκτός ψυγείου για περισσότερο από 30 λεπτά και μαγειρευτεί αμέσως».

2. Η μέθοδος με αλμυρό νερό

Μια άλλη δημοφιλής τεχνική είναι να βυθίζετε το κρέας σε αλατισμένο νερό, πάντα μέσα σε μια σφραγισμένη σακούλα για να αποφύγετε την άμεση επαφή με το υγρό. Το νερό πρέπει να είναι κρύο και, αν η διαδικασία διαρκέσει περισσότερο από 30 ή 40 λεπτά, η σακούλα πρέπει να παραμείνει στο ψυγείο.

Σύμφωνα με κρεοπώλες, το αλάτι επιταχύνει την απόψυξη χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος, εφόσον τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

3. Ο φούρνος μικροκυμάτων, με προφυλάξεις

Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι ένα ασφαλές εργαλείο αν χρησιμοποιήσετε την ειδική ρύθμιση «απόψυξης» και μαγειρέψετε το κρέας αμέσως μετά. Οι ειδικοί προειδοποιούν να μην το αφήνετε μισομαγειρεμένο ή να το ξαναψύχετε, καθώς αυτό ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων.

Τι δεν πρέπει ποτέ να κάνετε

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το να βυθίζετε το κρέας σε ζεστό νερό ή να το αφήνετε σε θερμοκρασία δωματίου είναι συνηθισμένα και επικίνδυνα λάθη, καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης εάν το κρέας παραμείνει χωρίς ψυγείο για περισσότερο από 60 λεπτά.

Τελικές συμβουλές για ασφαλή απόψυξη:

Ασφαλέστερο: από την κατάψυξη στο ψυγείο, 24 ώρες νωρίτερα.

Γρήγορες μέθοδοι: φούρνος μικροκυμάτων με λειτουργία «απόψυξης», αλατισμένο νερό (πάντα κρύο και σε αεροστεγή σακούλα) ή το μεταλλικό κόλπο για λιγότερο από 30 λεπτά.

Αποφεύγετε πάντα τους πάγκους με ζεστό νερό ή θερμοκρασία δωματίου.

Η τήρηση αυτών των συστάσεων όχι μόνο βοηθά στην πρόληψη ασθενειών, αλλά βοηθά επίσης στη διατήρηση της γεύσης και της υφής του κρέατος.