Το 2027 η καύση νεκρών στην Κύπρο

Δέκα χρόνια μετά τη νομιμοποίηση της αποτέφρωσης, η Κύπρος εξακολουθεί να μην διαθέτει κρεματόριο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες οικογένειες κάθε χρόνο, σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους, να αναγκάζονται να στραφούν στο εξωτερικό για να υλοποιήσουν την τελευταία επιθυμία του αγαπημένου τους προσώπου, την καύση της σορού του.

Tο πρώτο κρεματόριο στην Κύπρο, το οποίο αδειοδοτήθηκε και θα ανεγερθεί στην επαρχία Πάφου, και συγκεκριμένα στην Αγία Βαρβάρα, αναμενόταν να είναι έτοιμο εντός του 2025. Βρισκόμαστε πλέον στις αρχές του 2026 και το εγχείρημα αλλάζει για ακόμη μία φορά χρονοδιάγραμμα.

Δεν ξεκίνησαν οι εργασίες

Όπως πληροφορείται ο «Π», το πρώτο κρεματόριο της Κύπρου βρίσκεται εκ νέου σε φάση καθυστέρησης λόγω αλλαγών στα αρχικά σχέδια. Όπως ανέφερε πηγή «έχουν κατατεθεί διαφοροποιημένα σχέδια σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, πράγμα που συνεπάγεται επιπλέον διαδικασίες εξέτασης και γνωμοδότησης από τις αρμόδιες αρχές». Η ολοκλήρωση των διαδικασιών, υπέδειξε η ίδια πηγή, αναμένεται να γίνει αρχές του επόμενου μήνα, εντός Φεβρουαρίου δηλαδή, και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες, με την πρώτη καύση νεκρών να αναμένεται το 2027.

Μέχρι τότε...

Ενδιαφέρον για αποτέφρωση στο νησί υπάρχει. Κυρίως από μόνιμους αλλοδαπούς κατοίκους. Ελάχιστοι είναι οι Κύπριοι που προτιμούν την καύση αντί του ενταφιασμού. Σήμερα, όποιος θέλει να προχωρήσει σε αποτέφρωση αναγκάζεται να απευθυνθεί στο εξωτερικό -κυρίως στην Αθήνα, τη Βιέννη και τη Βουλγαρία. Το συνολικό κόστος κυμαίνεται μεταξύ €4.500 - €5.000, σύμφωνα με επαγγελματίες του χώρου.

Ταυτόχρονα, σε πόλεις όπως η Λάρνακα και η Πάφος, άρχισε να γίνεται αισθητή η στενότητα διαθέσιμων χώρων για ταφή, κάτι που συνεπάγεται, όπως εκτιμάται, ότι το ενδιαφέρον για εναλλακτικές μορφές διαχείρισης των νεκρών θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Το κρεματόριο

Σύμφωνα με την εταιρεία που προτίθεται να ανεγείρει το κρεματόριο, η εγκατάσταση θα καλύπτει μια έκταση περίπου 17.575 τετραγωνικών μέτρων, με το κτήριο να κυμαίνεται στα χίλια περίπου τ.μ. Το κόστος κατασκευής αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €4 εκατ. Το έργο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποτέφρωσης.

Το βασικό κόστος καύσης εκτιμάται σε περίπου €900, εξαιρουμένων των τελών του γραφείου τελετών και των πρόσθετων υπηρεσιών που θα προσφέρονται, όπως π.χ. οι αίθουσες τελετών και ο καφές της παρηγοριάς με όλα τα παρελκόμενα. Όπως αναφέρεται, εντός του κρεματορίου θα υπάρχουν αίθουσες τελετών οι οποίες θα είναι διαθέσιμες για όλες τις θρησκευτικές κοινότητες και όσους πενθουν, εξασφαλίζοντας έναν αξιοπρεπή χώρο για το τελευταίο «αντίο» με απόλυτο σεβασμό. Οι εξωτερικοί χώροι θα προσφέρουν ένα ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον για τους επισκέπτες, με ελαιώνες, με διάφορες επιλογές μνημείων, όπως κολομπάρια για την αποθήκευση τεφροδόχων.

Με άδεια η αποτέφρωση

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να πραγματοποιηθεί αποτέφρωση ανθρώπινης σορού απαιτείται προηγουμένως η έκδοση σχετικής άδειας από τον οικείο έπαρχο της περιοχής όπου βρίσκεται το κέντρο αποτέφρωσης. Στην προκειμένη, από τον έπαρχο Πάφου. Η άδεια αυτή μπορεί να εκδοθεί μόνο εφόσον έχει κατατεθεί εκ των προτέρων ρητή δήλωση του αποβιώσαντος ότι επιθυμεί την αποτέφρωση της σορού του και έχουν καταβληθεί τέλη ύψους 30 ευρώ. Προϋπόθεση αποτελεί ότι ο δηλών είχε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση που η δήλωση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, απαιτείται η υπογραφή να είναι δεόντως πιστοποιημένη από αρμόδιο λειτουργό ή τον κοινοτάρχη της περιοχής κατοικίας του αιτούντος.