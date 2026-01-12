Νεκρός στη ρωσική πρεσβεία και αγνοούμενος Ρώσος επιχειρηματίας - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι αρχές στην Κύπρο, καθώς δύο υποθέσεις με έντονο ρωσικό ενδιαφέρον εξελίσσονται παράλληλα και προκαλούν ερωτήματα.

Από τη μια πλευρά, ο εντοπισμός νεκρού υψηλόβαθμου στελέχους της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία και, από την άλλη, η εξαφάνιση του Ρώσου επιχειρηματία Vladislav Baumgertner από την περιοχή Πισσουρίου, συνθέτουν ένα ασυνήθιστο και ανησυχητικό σκηνικό.

Τι συνέβη στην πρεσβεία

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής πρεσβείας.

Οι κυπριακές αρχές ενημερώθηκαν με καθυστέρηση και όταν κλιμάκιο της Αστυνομίας Κύπρου μετέβη στο σημείο, δεν του επετράπη η είσοδος στο εσωτερικό του κτιρίου. Η σορός παραδόθηκε στους αστυνομικούς στην αυλή του συγκροτήματος.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί ζήτησαν να γίνει έρευνα στον χώρο, κάτι που δεν κατέστη δυνατό, ενώ ενημερώθηκαν ότι ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοχειρία. Φέρεται επίσης να υπάρχει σημείωμα, το οποίο δεν παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές, καθώς - όπως τους αναφέρθηκε - θα σταλεί στη Μόσχα.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το θέμα παρακολουθούν και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας. Η νενομισμένη νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί εντός των επόμενων ωρών.

Συνεχίζονται οι έρευνες στη Λεμεσό

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 56χρονου Vladislav Baumgertner, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου στην περιοχή Πισσουρίου.

Όπως αναφέρει ο 56χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.90 μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα.

Παρά τη συνδρομή ελικοπτέρων και drones, οι κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες, ενώ το γεγονός ότι το κινητό του τηλέφωνο εξέπεμψε για τελευταία φορά από απόκρημνη παραθαλάσσια περιοχή εντείνει την ανησυχία για την τύχη του.

Στο φόντο η ένταση με τη Ρωσία

Τα δύο περιστατικά σημειώνονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Κύπρου και Ρωσίας, με την κυπριακή κυβέρνηση να κάνει λόγο για απόπειρες παραπληροφόρησης και πιέσεις από ρωσικά κέντρα, μετά το «Videogate».

Η σύμπτωση των δύο υποθέσεων δεν περνά απαρατήρητη και προσδίδει στην όλη εικόνα μια ιδιαίτερη βαρύτητα, την ώρα που οι αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ τους.

Η Αστυνομία αναμένεται να προβεί σε επίσημες τοποθετήσεις μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων.