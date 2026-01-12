Οι φιλενάδες των κυρίων Σύκα και Χρυσοχόου

Για ποιο υβριδικό πόλεμο μιλάνε οι αρχές της χώρας μας; Είναι υβριδικός πόλεμος, όταν στο γνωστό πλέον βίντεο που κυκλοφόρησε εμφανίζονται κάποιοι συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη να συζητούν για cash και εν γένει χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας ή άλλων δράσεων της Πρώτης Κυρίας;

Είναι υβριδική δραστηριότητα όταν εμφανίζεται ο κ. Λακκοτρύπης και μας λέει ότι ο νόμος που προνοεί έξοδα ενός εκατομμυρίου για τις προεδρικές εκλογές δεν τηρείται και ότι το Προεδρικό λαμβάνει και μετρητά για κάλυψη των αναγκών του;

Δηλαδή μας φταίνε οι Ρώσοι ή οι Τούρκοι ή οι Εγγλέζοι αν κάθε συνεργάτης του Προέδρου φροντίζει να δημιουργήσει ένα ακόμα σκάνδαλο τύπου Αλ Τζαζίρα, όχι με πρωταγωνιστή τον Συλλούρη αυτή τη φορά, αλλά τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον σύγαμπρό του τον κύριο Χαράλαμπο; Ο οποίος συνομιλεί με τον κ. Λακκοτρύπη και στη συνέχεια δέχεται βιντεοκλήση από επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν 150. εκατ. ευρώ στους τομείς της ενέργειας στην Κύπρο; Βιάζονται βεβαίως όλοι οι επενδυτές, οπότε ο κ. Χαράλαμπος τους δίνει συμβουλές και υπόσχεται τις καλές υπηρεσίες του Προέδρου. Δεν ξέρουμε πώς, αλλά ξαφνικά στη συζήτηση, όπως προκύπτει από το βίντεο, παρεισφρύει και ένα θέμα εισφορών στο πλαίσιο της πολιτικής CSR των εταιρειών τα οποία πάνε, όπως είπε και ο κ. Λακκοτρύπης, σε διάφορες δραστηριότητες, αφού το ένα εκατ. ευρώ της προεκλογικής δεν αρκεί και χρειάζονται και κάποια cash. Τι είναι το CSR; Σημαίνει Corporate Social Responsibility, δηλαδή Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και αφορά τις δράσεις και τις πολιτικές μιας εταιρείας με τις οποίες, δείχνει τον σεβασμό της στην κοινωνία. Δεν ανέχεται δηλαδή ο Πρόεδρος να μην έχει λίγα cash στο πορτοφόλι του, υπό την έννοια βέβαια ότι τα χρήματα αυτά θα ξοδεύονται με ηθικούς και διαφανείς κανόνες, πέρα από το στενό πλαίσιο του κέρδους και της νομοθετικής υποχρέωσης.

Οι Ρώσοι

Ποιος τα οργανώνει όλα αυτά; Καλά ακούσατε. Η τρέχουσα εκδοχή του κράτους την οποία διερευνά η ΚΥΠ, η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία είναι ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκονται οι Ρώσοι. Δεν το αμφισβητούμε βέβαια. Είναι γνωστό ότι αυτοί οι κακοί Ρώσοι επιχειρούν να διασύρουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Προσπαθούν να μας κάνουν ζημία και να πλήξουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια περίοδο που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι οι Ρώσοι και οι Τούρκοι μας έχουν στην μπούκα και μπορούν να μας κάνουν ζημιά μέσω διαφόρων βίντεο είναι αληθές. Το ότι ο Πρόεδρος θα εμφανιστεί στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες όπου θα τον τρέχουν από πίσω του οι δημοσιογράφοι, όπως έτρεχε προχθές ο Βικέτος τον Ζελένσκι, για να τον ρωτούν πόσα cash ξοδεύει στις προεκλογικές του εκστρατείες, είναι σίγουρο. Δεν είμαστε όμως (Thank God) Γαλλία! Εκεί ο Σαρκοζί ξεπέρασε το ποσό που καθορίζει ο νόμος, μπήκε φυλακή μια βδομάδα και κυκλοφορεί με βραχιολάκι στο πόδι. Μακριά από μας αυτά.

Εντό είναι Κύπρος

Θυμάστε τι έγινε με το Αλ Τζαζίρα; Η υπόθεση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, όταν το Αλ Τζαζίρα αποκάλυψε, μέσω μυστικής έρευνας, ότι Κύπριοι αξιωματούχοι φέρονταν διατεθειμένοι να διευκολύνουν την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας από έναν φανταστικό Κινέζο επιχειρηματία με ποινικό μητρώο. Η κυβέρνηση τότε αντί να εξετάσει πρωτίστως ποιοι ήθελαν να εκδώσουν παράνομα διαβατήριο στον Κινέζο υπόδικο, έψαχνε να βρει τους δημόσιους υπαλλήλους που έκαναν τη διαρροή. Κάπως έτσι και σήμερα η κυβέρνηση ψάχνει να βρει ποιος οπτικογράφησε τους συνεργάτες του Προέδρου κάνοντας λόγο για υβριδικό πόλεμο. Αυτό όμως είναι το πρόβλημα;

Φιλενάδες

Αν εμείς είμασταν στη θέση του Προέδρου θα ανησυχούσαμε για άλλα πράγματα. Θα ανησυχούσαμε π.χ. για τη δήλωση του γνωστού επιχειρηματία Χρυσοχόου ότι ο Πρόεδρος, δίκην φιλενάδας, όποτε του τηλεφωνήσει είναι εκεί με το ακουστικό ανά χείρας. Ελπίζουμε να μην είναι φιλενάδα τύπου Νίκου Σύκα. Προσευχόμαστε δηλαδή, όπως λέει και στο βίντεο ο κ. Χρυσοχόος, να είναι μια σχέση με «μεγάλο πλεονέκτημα» για να γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει.

Κάποιος βέβαια πρέπει να πει στον κύριο Χρυσοχόο ότι ο κ. Χριστοδουλίδης δεν είναι «προσωπική φιλενάδα» κανενός. Αν είναι φιλενάδα είναι δημόσια φιλενάδα όλων μας, αφού εμείς τον ψηφίσαμε και τον εκλέξαμε στην προεδρία.

Από την άλλη, ο κ. Σύκας δικαιούται ως βουλευτής και πολιτικός να έχει προσωπική φιλενάδα, με την επισήμανση βέβαια ότι δεν μπορεί να την πατσαρκάζει! Αν αληθεύει τελικά η καταγγελία που έγινε και διερευνάται από την Αστυνομία. Εμείς δεν το πιστεύουμε, αφού τώρα τελευταία είναι οι άντρες που τις τρώνε από τις γυναίκες τους και όχι το αντίθετο.

Εν κατακλείδι, σε αυτόν τον τόπο ο καθείς μπορεί να έχει τη φιλενάδα του. Αυτό που δεν αποδεχόμαστε είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να γίνει η φιλενάδα του οποιουδήποτε.