Ο Ντουέιν Τζόνσον χάνει κιλά για τις ανάγκες του νέου ρόλου του: «Θα υποδυθώ έναν ιδιότροπο 70άρη»

Ο Ντουέιν Τζόνσον βρίσκεται στη διαδικασία απώλειας κιλών και ο λόγος δεν είναι άλλος από τις ανάγκες του νέου του ρόλου που αναλαμβάνει.

Όπως είπε σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Ντουέιν Τζόνσον θα υποδυθεί «έναν ιδιότροπο 70άρη», που ονομάζεται Chicken Man στην ταινία «Lizard Music».

Η ταινία, φέρνει τον ηθοποιό να συνεργάζεται ξανά με τον σκηνοθέτη του «The Smashing Machine», Μπένι Σαφντί και το νέο πρότζεκτ, είναι μια πρόκληση που ο «Rock» δέχτηκε με ενθουσιασμό.

«Ο Μπένι μου πρότεινε αυτό μετά», είπε ο Τζόνσον κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας για την αναδρομή στην καριέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. «Και μετά από περίπου 45 λεπτά, η παρουσίαση τελείωσε και είπα: "Είμαι ο Chicken Man σου"».

Ο Τζόνσον, που είχε χάσει μεγάλο μέρος από τα 30 κιλά μυών που είχε βάλει για τον ρόλο του σταρ του MMA Mark Kerr. «Έχω ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μου», παραδέχτηκε. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να μεταμορφωθώ ξανά, όπως κατάφερα στο Smashing Machine», πρόσθεσε ο Τζόνσον.

Ντουέιν Τζόνσον: Πιθανή μια υποψηφιότητα για Όσκαρ

Ο 53χρονος Χολιγουντιανός ηθοποιός δεν αποκλείεται να βρεθεί για πρώτη φορά υποψήφιος για Όσκαρ, χάρη στον ρόλο του στην ταινία «The Smashing Machine», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Το να ενσαρκώσει τον μαχητή του UFC, Μαρκ Κερ, στην ταινία «σίγουρα άλλαξε τη ζωή του», όπως είπε, προσθέτοντας ότι η μεταμόρφωση αυτή ήταν κάτι που «πραγματικά διψούσε να κάνει».

«Μέχρι τώρα φοβόμουν να εμβαθύνω, να γίνω έντονος και ωμός, μέχρι που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία», παραδέχτηκε.

Περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως Jumanji, San Andreas, Black Adam, Moana, Baywatch και το franchise Fast & Furious, ο Τζόνσον έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του με «The Smashing Machine», σε σκηνοθεσία Μπένι Σάφντι.

Όταν ρωτήθηκε για το κίνητρό του να αναλάβει τον ρόλο, ο ίδιος εξήγησε: «Το ήθελα αυτό εδώ και πολύ καιρό. Στο Χόλιγουντ, όπως όλοι ξέρουμε, όλα περιστρέφονται γύρω από το box office και κυνηγάς το box office. Και το box office στον κλάδο μας είναι πολύ δυνατό, μπορεί να γίνει πολύ πιεστικό. Μπορεί να σε στριμώξει σε μια γωνία και σε μια κατηγορία: «Αυτός είναι ο δρόμος σου, αυτό κάνεις, αυτό θέλει να είσαι το κοινό και αυτό θέλει να είσαι το Χόλιγουντ. Και το καταλάβαινα αυτό, και έκανα αυτές τις ταινίες, και μου άρεσαν, και ήταν διασκεδαστικές, και μερικές ήταν πολύ καλές και πήγαν καλά, ενώ άλλες όχι και τόσο!», είπε γελώντας.

«Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι μέσα μου υπήρχε αυτή η φλόγα, αυτή η φωνή που έλεγε: “κι αν υπάρχει κάτι παραπάνω; Κι αν μπορώ;”. Μερικές φορές είναι δύσκολο να ξέρεις τι είσαι ικανός να κάνεις όταν σε έχουν βάλει σε καλούπι. Είναι πιο δύσκολο να πεις “περίμενε, μπορώ να το κάνω αυτό; Νομίζω ότι μπορώ”. Και καμιά φορά χρειάζεσαι ανθρώπους που αγαπάς και σέβεσαι να σου πουν “μπορείς”».

Με πληροφορίες από Variety / lifo.gr