Κενάν Αγιάζ: Ελεύθερος μετά από σχεδόν τρία χρόνια εγκλεισμού

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια υπό εγκλεισμό, ο Κούρδος αγωνιστής Κενάν Αγιάζ αναπνέει αέρα ελευθερίας, ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο για τη δίκη του Κενάν Αγιάζ.

«Τέσσερις μήνες πριν την προγραμματισμένη αποφυλάκισή του, βρίσκεται εκτός Κεντρικών Φυλακών, πλαισιωμένος από συναγωνιστές, συγγενείς και φίλους» αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνει ότι «οι επίμονες προσπάθειες της ομάδας υπεράσπισης και των αλληλέγγυων σε Κύπρο και Γερμανία, έφεραν αποτέλεσμα και η κυπριακή κυβέρνηση υποχρεώθηκε να τον απελευθερώσει με τη συμπλήρωση των 2/3 της ποινής του, παρόλο που αυτό θα ήταν αυτονόητο σε άλλες περιπτώσεις»

Για την αποφυλάκισή του, δεν υπήρξε αίτημα, εφόσον είναι θέση του ίδιου και της ομάδας υπεράσπισής του, ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει την καταδίκη ούτε να μετανοήσει για πράξεις που δεν έκανε ή, μάλλον, για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, η αποφυλάκιση ήταν απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατόπιν πίεσης από τους Κούρδους και τους Κύπριους αλληλέγγυους. Από σήμερα, έχει διευθετηθεί η άδεια παραμονής του από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, ενώ ανανεώθηκε το καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα, το οποίο ουδέποτε είχε απωλέσει.

«Ο Κενάν Αγιάζ ταλαιπωρήθηκε από την κυπριακή δικαστική και εκτελεστική εξουσία, με τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2023 και ενώ δεν υπήρχε απόδειξη τέλεσης αξιόποινης πράξης» προσθέτει.

«Βασανίστηκε από το γερμανικό σύστημα και καταδικάστηκε κατ’ εντολήν της κατοχικής Τουρκίας και με την έγκριση του ιδίου του Ερντογάν. Ο Κενάν Αγιάζ κρατήθηκε επί 17 χρόνια σε τουρκικές φυλακές χωρίς δίκη και επειδή η ζωή και η ελευθερία του απειλούνται άμεσα από το τουρκικό κράτος, δεν έπρεπε να υποστεί αυτή την αδικία ιδιαίτερα στην Κύπρο, με την τόση ιστορία κατοχής, προσφυγιάς και διώξεων» προσθέτει.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο, ο οποίος μόλις αποφυλακίστηκε, επισκέφθηκε το μνήμα του κοινού μας ήρωα Θεόφιλου Γεωργιάδη, για να αποτίνει φόρο τιμής και να υποσχεθεί τη συνέχιση του αγώνα για την ελευθερία της Κύπρου και του Κουρδιστάν, των δύο πατρίδων του. Για να υποσχεθεί, με σεβασμό, πως η κληρονομιά του θα φτάσει ξανά σε μια ελεύθερη Ροζάβα, στο Μπακούρ, στη Ροζχιλάτ, στο Μπασούρ, αλλά και στην Κερύνεια.

Καταληκτικά «το Παρατηρητήριο για τη δίκη του Κενάν Αγιάζ εκφράζει ανακούφιση που ο Κούρδος αγωνιστής αποφυλακίζεται, έστω και με τόση καθυστέρηση. Εκφράζει ευχαριστίες σε όσους στάθηκαν αλληλέγγυοι και πάλεψαν για την ελευθερία του. Όπως ο ίδιος επεσήμανε επανειλημμένα, κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας, η πάλη δεν αφορούσε ποτέ την ατομική του ελευθερία, αλλά τη στάση της ανθρωπότητας απέναντι στον κουρδικό λαό. Ο αγώνας για δικαιοσύνη, ελευθερία και δημοκρατία συνεχίζεται. Στον δρόμο που χάραξε ο Θεόφιλος Γεωργιάδης».