«Just Coup It»: Πώς η φόρμα του Μαδούρο κυριάρχησε στην επικαιρότητα

Της Αντριάννας Χατζηαλεξάνδρου,

Όταν μια γεωπολιτική κρίση συγκρούεται με την κουλτούρα του ίντερνετ, το αποτέλεσμα σπάνια είναι διακριτικό. Αυτή τη φορά, είχε χρώμα γκρι heather.

Μετά τη σύλληψη του καθαιρεμένου ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μια φωτογραφία που έδειχνε τον Μαδούρο με χειροπέδες, να μεταφέρεται πάνω στο USS Iwo Jima καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη.

Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου για προφανείς λόγους. Όμως, την ώρα που διπλωμάτες συζητούσαν ζητήματα νομιμότητας, κυριαρχίας και επίδειξης ισχύος, το διαδίκτυο κόλλησε σε κάτι τελείως διαφορετικό: το ντύσιμο του Μαδούρο.

Από την αλλαγή καθεστώτος στη στιγμή του streetwear

Ο Μαδούρο φαινόταν να φορά ένα Nike Tech Fleece tracksuit, βασικό κομμάτι του σύγχρονου athleisure. Μέσα σε λίγες ώρες, η εικόνα τον μετέτρεψε – απίθανα και παρά τη θέλησή του – σε αυτό που πολλοί online βάφτισαν τον πρώτο fashion influencer του 2026.

Τα memes εμφανίστηκαν με καταιγιστικούς ρυθμούς. Λεζάντες τύπου «Just Coup It» εξαπλώθηκαν στις πλατφόρμες, μαζί με αναρτήσεις «steal the look» που αποδόμησαν κομμάτι-κομμάτι το outfit. Τα σχόλια κυμάνθηκαν από το «το product placement έχασε επίσημα τον έλεγχο» μέχρι ισχυρισμούς ότι η Nike είχε καταφέρει, με κάποιον τρόπο, την πιο αμφιλεγόμενη καμπάνια brand της πρόσφατης ιστορίας.

Εκτίναξη αναζητήσεων και εξαντλημένα αποθέματα

Η αντίδραση δεν περιορίστηκε στα αστεία. Οι αναζητήσεις για «Nike Tech» εκτοξεύθηκαν, με το Google Trends να καταγράφει κορύφωση στο 100 στις 4 Ιανουαρίου. Στο X, ο όρος «Nike Tech» εμφανίστηκε σε περισσότερες από 5.000 αναρτήσεις την ημέρα μεταξύ 3 και 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία social media analytics PeakMetrics, έναντι μέσου όρου περίπου 325 ημερήσιων αναφορών τους προηγούμενους δύο μήνες.

Ο εμπορικός αντίκτυπος ήταν άμεσος. Τα γκρι Nike Tech jackets, που αστειευόμενοι χρήστες του διαδικτύου μετονόμασαν σε «Maduro grey», εξαντλήθηκαν σχεδόν σε όλα τα μεγέθη στο αμερικανικό site της Nike μέσα σε λίγες ημέρες.

Ένα εντελώς μη σοβαρό timeline

Το επεισόδιο κινείται κάπου ανάμεσα στο παράλογο και το αναπόφευκτο. Μια στιγμή που αφορούσε στρατιωτική ισχύ, διεθνές δίκαιο και αλλαγή καθεστώτος μετατράπηκε σχεδόν ακαριαία σε αφορμή για αγορές και σε εργοστάσιο memes.

Είτε πρόκειται για μια ζοφερή υπενθύμιση ότι το branding διαπερνά κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, είτε για απόδειξη ότι το ίντερνετ θα βρίσκει πάντα τρόπο να μετατρέπει την παγκόσμια αναταραχή σε lifestyle περιεχόμενο. Πιθανότατα και τα δύο.

Σε κάθε περίπτωση, σε ένα timeline όπου τα πραξικοπήματα οδηγούν σε «προσθήκη στο καλάθι», ένα πράγμα μοιάζει βέβαιο: δεν ζούμε σε μια ιδιαίτερα σοβαρή εποχή.