Απομάκρυνση νοσηλευτικού λειτουργού μετά από καταγγελία συγγενών ασθενούς

Στην απομάκρυνση νοσηλευτικού λειτουργού προχώρησε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, έπειτα από καταγγελία στην οποία προχώρησε οικογένεια ηλικιωμένης ασθενούς για συμπεριφορά νοσηλευτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, λόγω της σοβαρότητας της καταγγελίας, ως πρώτο μέτρο, και μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης, νοσηλευτικός λειτουργός απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του και τοποθετήθηκε σε θέση με περιορισμένη επαφή με ασθενείς, ενώ παράλληλα, έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες στο προσωπικό ενώ η συμπεριφορά τους αξιολογείται σε καθημερινή βάση.

Συμπληρώνεται ότι έγινε επικοινωνία με την οικογένεια, όπου δόθηκαν όλες οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για συνεχή ποιοτική φροντίδα υγείας.

«Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι επενδύει διαρκώς στο ανθρώπινο δυναμικό του, μέσω εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και κώδικα δεοντολογίας με γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα φροντίδας των ασθενών. Όπου οι καταγγελίες αποδεικνύονται αβάσιμες, ο Οργανισμός στηρίζει το προσωπικό του, όπου, όμως, διαπιστώνονται παραλείψεις ή ανάρμοστες συμπεριφορές, ενεργεί άμεσα και αποδίδει ευθύνες. Μέλημα του Οργανισμού παραμένει ο άνθρωπος και η οικογένειά του, με σεβασμό στην εμπιστοσύνη που του δείχνει η κοινωνία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

