Αντίθετος ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων με το πλαίσιο του ΟΑΥ για ένταξη των Συμβουλευτικών στο ΓεΣΥ

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ) εκφράζει εκ νέου τον έντονο προβληματισμό και τη διαφωνία του σχετικά με την πρόθεση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) να προχωρήσει στην εφαρμογή πλαισίου ένταξης των Συμβουλευτικών Ψυχολόγων στο ΓεΣΥ, χωρίς να έχουν προηγουμένως αντιμετωπιστεί ουσιώδη νομικά, δεοντολογικά και επιστημονικά ζητήματα που έχουν επανειλημμένα τεθεί και καλεί τον ΟΑΥ να επανέλθει σε ουσιαστικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς.

Ο ΣΨΚ διευκρινίζει ότι στηρίζει την ένταξη των Συμβουλευτικών Ψυχολόγων στο ΓεΣΥ με ισότιμους όρους με τους ήδη συμβεβλημένους Κλινικούς Ψυχολόγους. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι επιστημονικές και θεσμικές του θέσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη, παρά τη σοβαρότητα των ζητημάτων που έχουν αναδειχθεί.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι το προτεινόμενο πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί από τον ΟΑΥ, εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ανήλικων και ενηλίκων θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προστασία των δικαιούχων και στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, καθώς και στο δικαίωμα πρόσβασης σε κατάλληλα εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχολόγους όλων των ειδικοτήτων.

Επιπλέον, ο σύνδεσμος εκφράζει «έντονη ανησυχία ότι το προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει περιστατικά αυξημένης θεραπευτικής, νομικής και δεοντολογικής ευθύνης, χωρίς να έχουν καθοριστεί επαρκή πρωτόκολλα ή ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δικαιούχων αλλά και των επαγγελματιών».

Όπως σημειώνει, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει σήμερα θεσμοθετημένη διάκριση αποκλειστικών καθηκόντων μεταξύ ειδικοτήτων ψυχολόγων, συμπληρώνοντας ότι η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να βασίζεται στην επάρκεια, την εκπαίδευση και την εξειδίκευση κάθε επαγγελματία.

Ο ΣΨΚ τονίζει ότι αποστολή του είναι η διασφάλιση και προαγωγή της επιστημονικής επάρκειας όλων των ειδικοτήτων των μελών του και δηλώνει ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που οδηγεί σε άνιση μεταχείριση μεταξύ ειδικοτήτων.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι όλες οι ειδικότητες ψυχολόγων έχουν ισότιμη επιστημονική αξία και ότι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τέλος, ο ΣΨΚ καλεί τον ΟΑΥ να μην προχωρήσει μονομερώς στην εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου και να επανέλθει σε ουσιαστικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, με γνώμονα τη νομιμότητα, την επιστημονική τεκμηρίωση, τη δεοντολογική ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας.

ΚΥΠΕ

