Αννίτα Δημητρίου: «Καταλαβαίνω την απογοήτευση, αλλά την Κυριακή σκεφτόμαστε τι έρχεται από αύριο» (βίντεο)

Έκκληση προς την ευρύτερη κοινωνία και ιδιαίτερα προς τους σκεπτόμενους και απογοητευμένους πολίτες να συμμετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στηρίζοντας τον Δημοκρατικό Συναγερμό, απηύθυνε η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, μέσω του τελικού προεκλογικού της μηνύματος.

Στο μήνυμά της, η κ. Δημητρίου προχώρησε σε μια αποτίμηση της προεκλογικής περιόδου, αναγνωρίζοντας ότι «μέσα στον θόρυβο και στις εντυπώσεις, η ουσία χάθηκε», ενώ δήλωσε πως κατανοεί απόλυτα την κούραση και την επιφυλακτικότητα των πολιτών απέναντι στα κόμματα.

Ολόκληρη η δήλωση της κυρίας Δημητρίου:

Φίλες και φίλοι,

Μια δύσκολη προεκλογική περίοδος φτάνει στο τέλος της.

Πολλές φορές, μέσα στον θόρυβο και στις εντυπώσεις, η ουσία χάθηκε.

Ξέρω ότι αυτό δεν βοηθά όσους και όσες βλέπετε τα κόμματα με επιφύλαξη.

Καταλαβαίνω τις αγωνίες σας.

Την απογοήτευση.

Την κούραση.

Την αίσθηση ότι περιμένατε περισσότερα.

Και σέβομαι ότι δεν δίνετε εύκολα την εμπιστοσύνη σας.

Δεν σας ζητώ να ξεχάσετε όσα σας προβληματίζουν. Σας ζητώ να σκεφτούμε τι έρχεται από αύριο.

Μια νέα Βουλή, που θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Μια Βουλή που οφείλει να προστατεύει την Κύπρο. Να ελέγχει πολιτικές. Να προωθεί μεταρρυθμίσεις. Και να δίνει λύσεις στα πιεστικά προβλήματα των πολιτών.

Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη Βουλή θέλουμε. Με τους καλύτερους εκπροσώπους. Με τους πιο αξιόλογους ανθρώπους.

Μπορεί να μη συμφωνούμε σε όλα. Αλλά πιστεύω ότι συμφωνούμε στο πιο σημαντικό: Ότι χρειαζόμαστε μια χώρα ασφαλή και μια οικονομία σταθερή. Που να μπορεί να στηρίζει περισσότερο κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.

Γιατί κάθε πολίτης, κάθε νέος και νέα, κάθε οικογένεια, έχει δικαίωμα να κοιτάζει την επόμενη μέρα με περισσότερη αισιοδοξία και περισσότερη ελπίδα.

Ελάτε μαζί μας.

Την Κυριακή στηρίζουμε Δημοκρατικό Συναγερμό.

Και τη Δευτέρα πάμε μαζί Υπεύθυνα Μπροστά.

Σας ευχαριστώ.