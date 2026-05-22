Αναστέλλει τη λειτουργία του το Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου λόγω βλάβης - Ποια διαδικασία θα ακολουθείται για τις σορούς

Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου ανακοίνωσε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στα ψυγεία συντήρησης του χώρου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η αναστολή τίθεται σε ισχύ από σήμερα, 22 Μαΐου 2026, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2026, ή/και μέχρι την πλήρη επιδιόρθωση της βλάβης.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη και διατήρηση των σορών που βρίσκονταν ήδη εντός του νεκροτομείου υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Η νέα διαδικασία για τις σορούς

Για τη διαχείριση των νέων περιστατικών κατά την περίοδο των εργασιών επιδιόρθωσης, ο ΟΚΥπΥ θέτει σε εφαρμογή μια προσωρινή διαδικασία:

Ενημέρωση συγγενών: Οι οικείοι των θανόντων θα ενημερώνονται άμεσα ώστε να προβαίνουν σε ενέργειες για τη μεταφορά της σορού σε αδειοδοτημένο γραφείο τελετών που θα αναλάβει την κηδεία, όπου θα γίνεται η φύλαξη και η προετοιμασία.

Μέριμνα του Νοσοκομείου: Σε περιπτώσεις όπου οι συγγενείς αδυνατούν να διευθετήσουν άμεσα τη μεταφορά, το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου θα αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διατήρηση της σορού.

Παράλληλα, ο Οργανισμός διαβεβαιώνει ότι όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων φορέων και των συγγενών παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Στη Λευκωσία οι νεκροτομές

Όσον αφορά το κομμάτι των ιατροδικαστικών εξετάσεων, διευκρινίζεται ότι η διενέργεια όλων των νεκροτομών θα πραγματοποιείται στο Κέντρο Αναφοράς, στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.