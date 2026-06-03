7 χρόνια ΓεΣΥ: Πάνω από 1 εκατ. δικαιούχοι και έμφαση πλέον στην ποιότητα

Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) , επτά χρόνια μετά την εφαρμογή του, με τον ΟΑΥ να θέτει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της ποιότητας, την αποδοτικότητα των υπηρεσιών και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Συστήματος.

Επτά χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του συμπληρώνει φέτος το Γενικό Σύστημα Υγείας, με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να κάνει λόγο για ένα σύστημα που έχει πλέον εδραιωθεί και εισέρχεται σε νέα φάση ωρίμανσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατά τον έβδομο χρόνο λειτουργίας του ΓεΣΥ, οι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι ανήλθαν σε 1.036.681, ενώ η αξιοποίηση των υπηρεσιών του παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο του 2025 μέχρι και τον Μάιο του 2026, 839.955 δικαιούχοι επισκέφθηκαν τους προσωπικούς τους γιατρούς, 676.458 ειδικούς γιατρούς, 335.380 ακτινολογικά ή διαγνωστικά κέντρα, ενώ 541.456 δικαιούχοι υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, 356.028 δικαιούχοι επισκέφθηκαν οδοντιάτρους και 726.044 έλαβαν φάρμακα ή/και ιατροτεχνολογικά προϊόντα από φαρμακείο. Την ίδια περίοδο διενεργήθηκαν πέραν των 90.000 εγχειρήσεων.

«Το ΓεΣΥ ωριμάζει και σταθεροποιείται»

Η Γενική Διευθύντρια του ΟΑΥ, Ιφιγένεια Καμμίτση, ανέφερε ότι επτά χρόνια μετά την εφαρμογή του, το ΓεΣΥ «ωριμάζει και σταθεροποιείται», σημειώνοντας πως η νέα φάση στην οποία εισέρχεται το Σύστημα αφορά την ουσιαστική και στοχευμένη εξέλιξή του.

Όπως υπογράμμισε, βασική προτεραιότητα του Οργανισμού είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών που λαμβάνει ο πολίτης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΑΥ προχωρεί σε συστηματική αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος, με στόχο τον εντοπισμό αδυναμιών και την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Οργανισμός συνεχίζει να επιδιώκει την ένταξη νέων υπηρεσιών και παροχέων, με κριτήριο την πραγματική ωφέλεια για τους δικαιούχους, αλλά και τη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών.

Νέες υπηρεσίες, φάρμακα και θεραπείες

Κατά τον έβδομο χρόνο λειτουργίας του, το ΓεΣΥ ενισχύθηκε με την ένταξη νέων παροχέων και τη διεύρυνση υφιστάμενων υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, εντάχθηκαν 120 νέα καινοτόμα φάρμακα και 105 άλλες καινοτόμες θεραπείες, είτε μέσω ένταξής τους στο Σύστημα είτε μέσω αναθεώρησης των πρωτοκόλλων τους, ώστε να καλύπτουν περισσότερες ασθένειες ή κατηγορίες ασθενών.

Παράλληλα, διεκπεραιώθηκαν 16.316 αιτήματα προέγκρισης για χορήγηση καινοτόμων φαρμάκων στη βάση πρωτοκόλλων και 6.077 αιτήματα προέγκρισης για παροχή ενδονοσοκομειακών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ο ΟΑΥ αναφέρει επίσης ότι αξιολογήθηκαν 4.400 αιτήματα ονομαστικών φαρμάκων, εκ των οποίων τα 2.005 αφορούσαν έναρξη θεραπείας, ενώ 216 αφορούσαν επείγοντα περιστατικά. Στους καταλόγους του ΓεΣΥ εντάχθηκαν ακόμη 230 καινοτόμα ή ισοδύναμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη ενδονοσοκομειακής φροντίδας.

Στο επίκεντρο η ποιότητα

Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας αποτελεί, σύμφωνα με τον ΟΑΥ, κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη φάση του ΓεΣΥ. Στο πλαίσιο αυτό, επεκτάθηκε σε περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών η διασύνδεση της αμοιβής των παροχέων με ποιοτικά κριτήρια και δείκτες απόδοσης.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η προσαρμογή και εφαρμογή δύο επιπλέον κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες αφορούν την αρτηριακή πίεση και υπέρταση, καθώς και την οστεοαρθρίτιδα. Ενισχύθηκε επίσης η λειτουργία των μητρώων χρόνιων ασθενών, με πιο πρόσφατη την ένταξη του μητρώου ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Σημαντικές αλλαγές έγιναν και στο Σύστημα Πληροφορικής, με προσθήκες στο ιατρικό προφίλ των δικαιούχων, όπως η δυνατότητα καταχώρισης ομάδας αίματος, αλλά και με την προσθήκη γραμμικού κώδικα για την εκτέλεση συνταγών μέσω της Πύλης Δικαιούχων.

Βιώσιμo έως το 2033

Σε ό,τι αφορά την οικονομική βιωσιμότητα του Συστήματος, ο ΟΑΥ αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε η 4η αναλογιστική μελέτη του International Labour Organization, η οποία επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του Ταμείου του ΓεΣΥ έως το 2033.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2025, το αποθεματικό του Ταμείου του ΟΑΥ ανήλθε στα 787 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει δαπάνες περίπου 4,8 μηνών. Όπως σημειώνεται, το επίπεδο αυτό είναι υψηλότερο από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάλυψη δαπανών τριών μηνών.

Έλεγχοι και καταχρήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΥ, κατά τον έβδομο χρόνο λειτουργίας του ΓεΣΥ υπήρξε αναστολή ή/και τερματισμός δύο συμβάσεων παροχέων που προέκυψαν από διερευνήσεις, καθώς και 29 συμβάσεων λόγω μη συμμόρφωσης με συμβατικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν περίπου 850.000 έλεγχοι απαιτήσεων αποζημιώσεων, που αντιστοιχούσαν σε 180 εκατ. ευρώ. Μέσα από τους ελέγχους εντοπίστηκαν προβλήματα σε απαιτήσεις ύψους 19 εκατ. ευρώ, ποσό που ανακτήθηκε μέσω συμψηφισμών και αναπροσαρμογών.

Ο ΟΑΥ αναφέρει ακόμη ότι το ίδιο το σύστημα του ΓεΣΥ απέτρεψε την υποβολή 2,2 εκατ. λανθασμένων απαιτήσεων συνολικής αξίας πέραν των 200 εκατ. ευρώ, εντοπίζοντας αυτόματα λάθη πριν την καταβολή αποζημιώσεων. Σε 46 περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, ενώ μία υπόθεση παραπέμφθηκε στην Αστυνομία.

«Μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ, Σταύρος Μιχαήλ, χαρακτήρισε το ΓεΣΥ ως «μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις του τόπου», σημειώνοντας ότι πρόκειται για μεταρρύθμιση που μεταμόρφωσε ουσιαστικά τον τομέα της υγείας στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε, η νέα φάση στην οποία εισέρχεται το Σύστημα απαιτεί συλλογική υπευθυνότητα, συνέπεια και συνεχή προσαρμογή στις νέες ανάγκες και προκλήσεις. Ο ΟΑΥ, πρόσθεσε, παραμένει προσηλωμένος στη διαφύλαξη της ανθεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ΓεΣΥ, καθώς και στην ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το ΓεΣΥ θα συνεχίσει να εξελίσσεται με στόχο τη διατήρησή του ως ένα σύγχρονο, ισχυρό και αξιόπιστο σύστημα υγείας, βασισμένο στις αρχές της καθολικότητας, της ισότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.