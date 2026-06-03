ΓεΣΥ: Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι δικαιούχοι στα επτά χρόνια λειτουργίας του

Στους 1.036.681 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) κατά τον έβδομο χρόνο λειτουργίας του, με τα στοιχεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) να καταδεικνύουν τη διευρυμένη αξιοποίηση των υπηρεσιών του Συστήματος από τους πολίτες και τη σταδιακή μετάβασή του σε μια νέα φάση, με έμφαση στην ποιότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΟΑΥ, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ, κατά την περίοδο Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σύνολο 839.955 δικαιούχοι επισκέφθηκαν τους προσωπικούς τους ιατρούς, 676.458 επισκέφθηκαν ειδικούς ιατρούς, 541.456 υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις και 335.380 έκαναν χρήση υπηρεσιών ακτινολογικών και διαγνωστικών κέντρων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι 726.044 δικαιούχοι έλαβαν φάρμακα ή και ιατροτεχνολογικά προϊόντα από φαρμακεία του ΓεΣΥ, ενώ πραγματοποιήθηκαν πέραν των 90.000 χειρουργικών επεμβάσεων.

Επιπρόσθετα, αξιολογήθηκαν περισσότερα από 900 αιτήματα για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό, εκ των οποίων πέραν των 450 αφορούσαν δικαιούχους που έλαβαν ή λαμβάνουν ήδη υπηρεσίες υγείας εκτός Κύπρου.

Νέα φάρμακα και διεύρυνση υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, κατά τον έβδομο χρόνο λειτουργίας του ΓεΣΥ εντάχθηκαν 120 νέα καινοτόμα φάρμακα και 105 επιπρόσθετες καινοτόμες θεραπείες ή αναθεωρήθηκαν θεραπευτικά πρωτόκολλα ώστε να καλύπτουν περισσότερες κατηγορίες ασθενών.

Παράλληλα, εντάχθηκαν 230 νέα καινοτόμα ή ισοδύναμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ενώ προστέθηκε ακόμη ένα νοσηλευτήριο στο δίκτυο του Συστήματος.

Εξάλλου, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής εξόδων για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στην επέκταση καλύψεων για υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, με τον ΟΑΥ να βρίσκεται σε διαβουλεύσεις για πλήρη ένταξη της εργοθεραπείας και των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο ΓεΣΥ.

Έμφαση στην ποιότητα και τον έλεγχο

Ο ΟΑΥ σημειώνει ότι η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, αναφέροντας ότι επεκτάθηκε η σύνδεση της αμοιβής παροχέων με ποιοτικούς δείκτες απόδοσης, ενώ ολοκληρώθηκε η εφαρμογή νέων κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών για την υπέρταση και την οστεοαρθρίτιδα.

Επιπλέον, ενισχύθηκαν τα μητρώα χρονίων ασθενών, με πιο πρόσφατη την ένταξη μητρώου για ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, ενώ αναβαθμίστηκε το πληροφοριακό σύστημα του ΓεΣΥ με νέες δυνατότητες για τους δικαιούχους.

Στον τομέα της εποπτείας, ο Οργανισμός αναφέρει ότι διενεργήθηκαν περίπου 850.000 έλεγχοι απαιτήσεων αποζημίωσης συνολικής αξίας €180 εκατ., μέσω των οποίων εντοπίστηκαν προβλήματα σε απαιτήσεις ύψους €19 εκατ. που ανακτήθηκαν μέσω συμψηφισμών και αναπροσαρμογών.

Παράλληλα, το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα απέτρεψε την υποβολή 2,2 εκατομμυρίων λανθασμένων απαιτήσεων συνολικής αξίας άνω των €200 εκατ., ενώ σε 46 περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους €200.000 και μία υπόθεση παραπέμφθηκε στην Αστυνομία.

Βιωσιμότητα έως το 2033

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα, ο ΟΑΥ αναφέρει ότι η τέταρτη αναλογιστική μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του Ταμείου του ΓεΣΥ μέχρι το 2033.

Με βάση τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2025, το αποθεματικό του Ταμείου ανήλθε στα €787 εκατ., καλύπτοντας δαπάνες περίπου 4,8 μηνών, επίπεδο που, σύμφωνα με τον Οργανισμό, υπερβαίνει σημαντικά τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για αποθεματικά τριών μηνών.

Η Γενική Διευθύντρια του ΟΑΥ, Ιφιγένεια Καμμίτση, δηλώνει ότι επτά χρόνια μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ «το Σύστημα πλέον ωριμάζει και σταθεροποιείται», προσθέτοντας ότι προτεραιότητα του Οργανισμού αποτελεί η στοχευμένη εξέλιξή του, μέσα από τη συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υλοποίηση των αναγκαίων βελτιώσεων.

Όπως αναφέρει, ο Οργανισμός συνεχίζει παράλληλα να εξετάζει την ένταξη νέων υπηρεσιών και παροχέων στη βάση της πραγματικής προστιθέμενης αξίας τους προς τους δικαιούχους, με στόχο ένα σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ, Σταύρος Μιχαήλ, χαρακτηρίζει το ΓεΣΥ ως μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η νέα φάση ανάπτυξής του απαιτεί υπευθυνότητα, συνέπεια και συνεχή προσαρμογή στις νέες ανάγκες και προκλήσεις.

Καταληκτικά ο ΟΑΥ υπογραμμίζει ότι το ΓεΣΥ συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις, παραμένοντας προσηλωμένο στις αρχές της καθολικής πρόσβασης, της ισότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Πηγή: ΚΥΠΕ