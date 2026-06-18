ΚΕΦΕΑ: Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις για τα φάρμακα στο ΓεΣΥ

Την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στον τρόπο διαχείρισης των φαρμάκων στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) υπογραμμίζει η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικής Βιομηχανίας Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ), ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η φαρμακευτική βιομηχανία δεν έχει καμία αρμοδιότητα ή εμπλοκή στον καθορισμό των συμπληρωμών που καταβάλλουν οι ασθενείς για τα φάρμακά τους.

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΕΦΕΑ σημειώνει ότι το εάν και σε ποιο ύψος οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ συμμετέχουν στο κόστος της φαρμακευτικής τους αγωγής αποτελεί αποκλειστική απόφαση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και του Υπουργείου Υγείας, η οποία έχει καθοριστεί μέσα από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Ένωση εκφράζει τη διαφωνία της με τις αναφορές που, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να μεταφέρουν στη φαρμακευτική βιομηχανία την ευθύνη για το ζήτημα των αυξημένων συνεισφορών των ασθενών, υπογραμμίζοντας ότι η βιομηχανία συμμετέχει ήδη σημαντικά στη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω εκπτώσεων και ειδικών συμφωνιών με τον ΟΑΥ.

Η βιομηχανία καλύπτει το ένα τρίτο της δαπάνης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΚΕΦΕΑ, κατά τα επτά χρόνια λειτουργίας του ΓεΣΥ η συμμετοχή της φαρμακευτικής βιομηχανίας αντιστοιχεί περίπου στο 25% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ μετά την πρόσφατη συμφωνία με τον ΟΑΥ για αύξηση των εκπτώσεων το ποσοστό αυτό αναμένεται να προσεγγίσει το ένα τρίτο του συνολικού κόστους.

Η Ένωση προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων προς τη βιομηχανία, πέραν όσων συμφωνήθηκαν πρόσφατα, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διαθεσιμότητα φαρμάκων στο ΓεΣΥ αλλά και την κυκλοφορία νέων καινοτόμων θεραπειών στην κυπριακή αγορά.

Οι στρεβλώσεις που εντοπίζει η ΚΕΦΕΑ

Η ΚΕΦΕΑ υποστηρίζει ότι το υφιστάμενο σύστημα παρουσιάζει ορισμένες σημαντικές αδυναμίες.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, παρά τον αρχικό σχεδιασμό του ΓεΣΥ, δεν υπάρχει σε όλες τις φαρμακευτικές ουσίες τουλάχιστον ένα φάρμακο χωρίς οποιαδήποτε οικονομική συμμετοχή του ασθενούς.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων το άθροισμα της συνεισφοράς των ασθενών και των εκπτώσεων που παρέχουν οι εταιρείες προς τον ΟΑΥ μπορεί να υπερβαίνει τη χονδρική τιμή του προϊόντος, γεγονός που, σύμφωνα με την Ένωση, δημιουργεί στρεβλώσεις στον τρόπο αποζημίωσης.

Ένα ακόμη πρόβλημα που αναδεικνύεται αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβολές στις επίσημες χονδρικές τιμές των φαρμάκων επηρεάζουν τις συμπληρωμές των ασθενών. Όπως αναφέρεται, η μείωση της τιμής ενός φαρμάκου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της συνεισφοράς για ασθενείς που λαμβάνουν άλλα σκευάσματα της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας, ακόμη και όταν η αλλαγή θεραπείας δεν αποτελεί ιατρικά ενδεδειγμένη επιλογή.

Πρόταση για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού

Η ΚΕΦΕΑ γνωστοποιεί ότι έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση προς τον ΟΑΥ για τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού της συμμετοχής των δικαιούχων στο κόστος των φαρμάκων.

Σύμφωνα με την Ένωση, η πρόταση έχει κοινοποιηθεί τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στις οργανώσεις ασθενών και στοχεύει στη διόρθωση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται σήμερα, δημιουργώντας παράλληλα ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο για τη διαχείριση των φαρμάκων στο ΓεΣΥ.

«Η απόφαση ανήκει στην πολιτεία»

Καταληκτικά, η ΚΕΦΕΑ επαναλαμβάνει ότι η απόφαση για το εάν οι ασθενείς θα πληρώνουν συμπληρωμή και σε ποιο ύψος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας και των αρμόδιων αρχών, ύστερα από διαβούλευση με τους φορείς των ασθενών.

Όπως τονίζει, ο ρόλος της φαρμακευτικής βιομηχανίας είναι να συμβάλλει στη διασφάλιση ενός σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ταχύτερη ένταξη νέων καινοτόμων θεραπειών στο ΓεΣΥ, προς όφελος των ασθενών που τις χρειάζονται.