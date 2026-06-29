Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού, έκλεισε λωρίδα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η τροχαία κίνηση διεξάγεται προσωρινά μέσω της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με χαμηλότερες ταχύτητες

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το μεσημέρι της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, λόγω ακινητοποίησης φορτηγού που προκλήθηκε από μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φορτηγό έχει ακινητοποιηθεί παρά την έξοδο Σταυροβουνίου προς Λεμεσό, με την αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου να έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Η τροχαία κίνηση διεξάγεται προσωρινά μέσω της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με χαμηλότερες ταχύτητες.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Αστυνομίας μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα