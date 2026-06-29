Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού, έκλεισε λωρίδα

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το μεσημέρι της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, λόγω ακινητοποίησης φορτηγού που προκλήθηκε από μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φορτηγό έχει ακινητοποιηθεί παρά την έξοδο Σταυροβουνίου προς Λεμεσό, με την αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου να έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Η τροχαία κίνηση διεξάγεται προσωρινά μέσω της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με χαμηλότερες ταχύτητες.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Αστυνομίας μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.